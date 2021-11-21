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在寒流氣候中穿短袖？ 官媒貼彭帥照片被酸提油救火

記者呂佳蓉／綜合報導
中國記者轉發的彭帥照片，她穿短袖短褲，左後方擺著與小熊維尼的合照。(取材自沈詩偉推特)
中國記者轉發的彭帥照片，她穿短袖短褲，左後方擺著與小熊維尼的合照。(取材自沈詩偉推特)

中國網球名將彭帥自揭與中共前副總理張高麗不倫戀後，至今音訊全無。繼官媒CGTN代發彭帥的未失蹤聲明後，官媒記者接續在推特上貼出多張彭帥照片。但此時中國之值寒流來襲，但照片中的彭帥卻穿著短袖衣物，反而令外界更擔憂她的人身安全，除了推特的真實性惹議外，中國網上仍難搜尋到任何彭帥的蛛絲馬跡。

CGTN新媒體編輯部責任編輯沈詩偉19日深夜在推特發布三張彭帥近照，沈詩偉表示，彭帥問候大家「周末愉快」。三張照片顯示，彭帥穿著短袖白上衣與黑短褲，手持功夫熊貓與貓咪的合照。然而，目前中國寒流來襲，但照片裡彭帥竟一身短褲短袖，引發外界更多質疑，沈詩偉的照片更被指是「提油救火」，讓人更擔憂彭帥處境。

除此之外，在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，後面的小熊維尼也引發許多網友的聯想。

環球時報總編輯胡錫進轉發上述推特文，並稱從他「個人消息來源」確認相片確實是彭帥現況。胡錫進還說，彭帥過去幾天自由地留在自己家中，不想被打擾，很快就會現身出席公開活動。

但在網路控制下，中國難見網民對彭帥事件的討論，也難尋找彭帥近況的消息，可見的消息都為舊聞。

彭帥的「被消失」引發國際聲浪批評，紐約時報評論，現在彭帥代表的微風已經變成高溫的爆炸事件，衝擊中國政治圈。彭帥事件正是檢視中國是否適格舉辦奧運，以及北京應該說明「彭帥在哪裡、相關行動為何」的時機。

彭帥 中國 推特

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在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

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