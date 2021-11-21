彭帥案衝擊北京冬奧 是否抵制？國際奧委會：很難說

中國女網名將彭帥自曝與高官張高麗不倫後幾乎音訊全無。圖為彭帥2011年1月參加澳洲網球公開賽的資料照片。（路透）

網球女將彭帥自曝與中國 前副總理張高麗不倫戀後的人身安全引發國際關切，繼美國 表示考慮對北京 冬季奧運會進行外交抵制後，英國首相強生有意跟進，國際奧林匹克資深委員也稱，喊停北京冬奧「這種事很難說」。中國官媒則索性呼籲中方放棄邀請美國派高級代表出席北京冬奧會，因為美「心術不正，即使來了也只會添亂」。

彭帥日前在微博自揭與張高麗的不倫戀後至今音訊全無，引來多位網壇名將及人權團體聲援，要求中國調查此事並公布彭帥下落，國際上並傳出抵制北京冬奧藉此向中國施壓的聲音，而在美國總統拜登表示正考慮對北京冬奧進行外交抵制之後，不僅傳出英國有意跟進，國際奧委會（IOC）也對此發聲。

路透報導，國際奧委會資深委員龐德表示，國際奧會可能被迫對2022年北京冬奧東道主中國採取強硬立場。「局勢是否會升級為喊停北京冬奧，我很懷疑，但這種事很難說。」他並表示，全球對彭帥的遭遇如此憤慨，這種情況可能會迫使國際奧委會就中國的人權紀錄槓上中國。

國際奧委會沒說會跟進比照WTA，放棄數以十億美元電視轉播權和贊助相挺。加拿大律師出身的龐德說：「我不知道我們是否已走到那一步，但我確信他們（國際奧會執委會）持續關注此事走向。」龐德並表示：「如果不盡快以明智方式解決，可能會一發不可收拾」，這可能迫使國際奧會採取更強硬的立場。

另英國泰晤士報報導，英國首相強生正考慮抵制北京冬奧，抗議中國迫害人權，政府內部已對此展開積極討論。強生已排除運動員不出席的全面性抵制，可能的選項是不派遣卓慧思等官員出席。英國是繼美國之後，又一國家考慮抵制北京冬奧。

不過儘管國際上考慮抵制聲頻傳，中國迄未對此有具體回應。倒是中國官媒環球時報昨天發出社評，直接建議中方「無須邀請美國官員」。

社評指出，鑑於美方在冬奧會的問題上一直想撈政治油水，玩弄對華施壓，現在中方應當做的決定是放棄邀請華盛頓派高級代表出席北京冬奧會。

社評說，華盛頓把他們的領導人或高官出席冬奧會看成給北京「面子」，是可以交換美國利益的籌碼，這太市儈了，是對奧林匹克精神的羞辱。奧運會不該歡迎這樣的官員，因為他們出現時心術不正，即使來了也只會添亂，中國作為冬奧會主辦方沒工夫陪他們玩。

社評指出，這場冬奧會注定將辦得非常熱鬧、成功，因為北京是在當前疫情之下全世界最安全的首都。中國這次辦冬奧會一定要辦出正氣來，告訴那些懷有敵意的美國政客，中國的「面子」用不著他們來撐。