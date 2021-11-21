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​北京防疫升級 參觀天安門改採預約制

中國新聞組／北京21日電
12月15日起，北京天安門廣場實施預約參觀規定，散客和旅遊團均須提前預約方可進入。圖為11月7日天安門廣場的雪景。（中新社）
12月15日起，北京天安門廣場實施預約參觀規定，散客和旅遊團均須提前預約方可進入。圖為11月7日天安門廣場的雪景。（中新社）

隨著明年2月的北京冬奧進入倒數計時，北京的防疫措施不斷升級，天安門管委會以疫情防控為由，宣布下個月15日起，所有中外遊客，無論散客或團客，要進入天安門廣場都必須事先透過手機或上網預約。同時，進出北京，必須持48小時內核酸陰性證明加上北京健康寶綠碼。在搭飛機和火車前，都需測溫驗碼。 

對於為何天安門廣場要實施預約參觀？天安門管委會表示，「首都北京天安門廣場是全國各族人民嚮往的地方，是舉辦國事、外事等重大活動的重要場所，是向世界展示中國形象的首要窗口」。

「為進一步營造天安門廣場良好參觀環境和遊覽秩序，順應文旅行業預約參觀遊覽新趨勢，不斷提升精細化服務管理水平，結合常態化疫情防控形勢，天安門廣場將自2021年12月15日起實施預約參觀措施」。

天安門管委會稱，作為全國「紅色旅遊」經典景區，實施預約參觀措施，有利於防止瞬時大客流帶來的疫情傳播風險，更好地落實常態化疫情防控要求，保障公共衛生安全。

在實施預約參觀後，天安門廣場仍將維持免費參觀，入內無須購票，現階段也不限定預約總量。

另外，因應進出北京須持48小時內核酸陰性證明的新規，需要一紙核酸陰性證明的民眾大增，北京各醫院核酸檢測門診量爆滿。

有市民提出，進出北京前後都要驗核酸，還得提醒自己出北京後絕對不去高風險地區，否則回不來。

比較麻煩的是往來河北和天津通勤的民眾，他們必須持環京地區的居住證明、在京工作證明及48小時內的核酸陰性證明才能進京，之後每次持14天內的核酸陰性證明即可通行。

今年「十一」長假前一天，天安門廣場已是遊人如織的景象。(歐新社)
今年「十一」長假前一天，天安門廣場已是遊人如織的景象。(歐新社)

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