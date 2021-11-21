我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

獲判無罪後首發聲 瑞登豪斯：自衛沒有違法

三星李在鎔會美高層 傳最快今宣布美國新廠地點

WSJ：中國在阿聯建軍事基地 美介入後叫停

中國新聞組／北京21日電
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)
美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

華爾街日報（WSJ）獨家報導指美國情報機構今年春天獲悉，中國正在阿拉伯聯合大公國境內秘密興建軍事基地，而阿聯政府似乎不知情，在美方介入下，該建設工程已暫停。阿聯近年與中國經貿關係轉趨密切，令其捲入中美角力的風險上升，其總統顧問卡爾卡什上月稱：「我們很擔心出現（新）冷戰。」

來源：YouTube

綜合華爾街日報、CNN報導，知情人士指出，美國官員大約在一年前開始收到情報指，中國在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port）進行可疑活動。美方直到今年春天才從機密衛星圖像得出結論，中國正在該處興建軍事基地。

據了解，美國總統拜登政府對此事感到震驚，並積極以外交方式，說服阿聯相信該處存在軍事目的，應該停止建設。

阿聯駐美國大使館發言人強調，阿聯從未達成過任何協議，亦沒有計畫、談判或意圖讓中方在當地建立軍事基地或任何形式據點。中國駐美國大使館則尚未回應置評要求。

據報導，知情人士指，除其他線索外，美國情報機構發現該處被深挖地基，可興建一座多層建築，且工地上方還有遮蔽物，顯然是以防被發現。

一名美國拜登政府官員對這個消息感到震驚，他警告阿聯政府，中國軍事設施出現在波斯灣的港口，將威脅美國與阿聯之間的關係。知情人士透露，經過美國官員多次拜訪與會談之後，建造工程已經暫停。

阿聯是美國最親密的盟友之一，兩國有著長期的貿易和安全關係，使得中國的侵入更有可能威脅到美方利益。

分析指阿聯憂慮美國的戰略轉向「近印太、遠中東」，盼望華府可確保繼續支持中東盟友，這渴求在美國自阿富汗撤軍後更為殷切。

報導說，阿聯酋是北京最看重的區內合作對象，既是中方在阿拉伯世界的最大貿易夥伴（非石油類貿易額佔全區28%），去年底又成為首個批准使用中國品牌疫苗（國藥）的海外國家，而在敏感的電訊基建上更不理美國反對，跟中國華為合作。

對中、阿兩國愈走愈近，美國近期屢表不滿，甚至警告會妨礙阿聯成為以色列外唯一獲售美軍王牌F-35第5代戰機的中東國家。

阿聯對被夾在中美之間也感壓力，曾任外交國務部長13年的總統顧問卡爾卡什上月稱：「我們很擔心出現（新）冷戰。那是對我們所有人而言的壞消息，因為在國際體系裏，要選邊站會很麻煩。」

美國 中國 拜登

上一則

秦剛晤美助卿 不在國務院選在1家餐廳 耐人尋味

下一則

在寒流氣候中穿短袖？ 官媒貼彭帥照片被酸提油救火

延伸閱讀

拜登喊2024競選連任 高齡、人氣下滑…民主黨疑慮不減

拜登喊2024競選連任 高齡、人氣下滑…民主黨疑慮不減
WSJ社論：拜登滿79歲 賀錦麗支持率低 民主黨恐慌

WSJ社論：拜登滿79歲 賀錦麗支持率低 民主黨恐慌
不會只聚焦抗中 美防長訪中東重申安全承諾

不會只聚焦抗中 美防長訪中東重申安全承諾
220：213 近2兆元開支案 眾院過關 拜登再勝

220：213 近2兆元開支案 眾院過關 拜登再勝

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在這張聲稱是彭帥的近照裡，彭帥背後還有一張她與小熊維尼的合照，彭帥手中則拿著一隻功夫熊貓。由於小熊維尼和熊貓在中國都有特殊寓意，這張相片也因此引發許多網友的聯想。（截圖自沈詩瑋個人推特）

中國官媒發彭帥最新照片 被指「提油救火」惹更多質疑

2021-11-19 20:41
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00

超人氣

更多 >
影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片

影／彭帥現身開幕式？ 胡錫進再PO新影片
瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍

瑞登豪斯無罪／麥堅尼斯關鍵目擊證詞：死者伸手抓槍
新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販

新冠「零號病人」找到了？美研究：應是華南市場女攤販
費城華裔女生母親：亞裔的命也重要

費城華裔女生母親：亞裔的命也重要
看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計

看起來很漂亮、清潔時卻痛苦 居家裝潢最雷4種設計