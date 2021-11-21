WSJ：中國在阿聯建軍事基地 美介入後叫停

美國情報機構今年春天發現，中國正在阿聯境內的哈里發港（如圖）境內秘密興建軍事基地。(路透)

華爾街日報（WSJ）獨家報導指美國 情報機構今年春天獲悉，中國 正在阿拉伯聯合大公國境內秘密興建軍事基地，而阿聯政府似乎不知情，在美方介入下，該建設工程已暫停。阿聯近年與中國經貿關係轉趨密切，令其捲入中美角力的風險上升，其總統顧問卡爾卡什上月稱：「我們很擔心出現（新）冷戰。」

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綜合華爾街日報、CNN報導，知情人士指出，美國官員大約在一年前開始收到情報指，中國在阿聯首都阿布達比（Abu Dhabi）以北約80公里的哈里發港（Khalifa Port）進行可疑活動。美方直到今年春天才從機密衛星圖像得出結論，中國正在該處興建軍事基地。

據了解，美國總統拜登 政府對此事感到震驚，並積極以外交方式，說服阿聯相信該處存在軍事目的，應該停止建設。

阿聯駐美國大使館發言人強調，阿聯從未達成過任何協議，亦沒有計畫、談判或意圖讓中方在當地建立軍事基地或任何形式據點。中國駐美國大使館則尚未回應置評要求。

據報導，知情人士指，除其他線索外，美國情報機構發現該處被深挖地基，可興建一座多層建築，且工地上方還有遮蔽物，顯然是以防被發現。

一名美國拜登政府官員對這個消息感到震驚，他警告阿聯政府，中國軍事設施出現在波斯灣的港口，將威脅美國與阿聯之間的關係。知情人士透露，經過美國官員多次拜訪與會談之後，建造工程已經暫停。

阿聯是美國最親密的盟友之一，兩國有著長期的貿易和安全關係，使得中國的侵入更有可能威脅到美方利益。

分析指阿聯憂慮美國的戰略轉向「近印太、遠中東」，盼望華府可確保繼續支持中東盟友，這渴求在美國自阿富汗撤軍後更為殷切。

報導說，阿聯酋是北京最看重的區內合作對象，既是中方在阿拉伯世界的最大貿易夥伴（非石油類貿易額佔全區28%），去年底又成為首個批准使用中國品牌疫苗（國藥）的海外國家，而在敏感的電訊基建上更不理美國反對，跟中國華為合作。

對中、阿兩國愈走愈近，美國近期屢表不滿，甚至警告會妨礙阿聯成為以色列外唯一獲售美軍王牌F-35第5代戰機的中東國家。

阿聯對被夾在中美之間也感壓力，曾任外交國務部長13年的總統顧問卡爾卡什上月稱：「我們很擔心出現（新）冷戰。那是對我們所有人而言的壞消息，因為在國際體系裏，要選邊站會很麻煩。」