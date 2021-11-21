秦剛晤美助卿 不在國務院選在1家餐廳 耐人尋味

秦剛（右）會見美國國務院亞太事務助卿康達。（取材自推特）

拜習會剛落幕，美國務院 亞太助卿康達就於美東時間19日與中國 駐美大使秦剛 會晤，美方事後發文稱，這是一場美中關係「坦率尊嚴對話」；中方則指這是中美共同努力落實兩國元首視頻會晤的精神和共識。不過兩人會面地點不在國務院裡，而是選了一家餐廳，頗耐人尋味。

國務委員兼外長王毅昨天在全球智庫大會上也針對中美關係發表視頻致辭表示，作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運。中美利益已深度交融，任何零和博弈的結果只會是兩敗俱傷，只有堅持互利互惠、共同發展才能行穩致遠。

中央社報導，據國務院東亞局事後公布的合照研判，康達與秦剛會面場合並非依循慣例在國務院大樓內，而是在一間餐廳，頗耐人尋味。此外，康達之前與外國使節於華府會面後，都會在國務院東亞局推特頁面親自發文；但與秦剛會晤後，只交由東亞局發文稱這是就美中關係進行「坦率尊嚴對話」。

報導認為，美方在此次會面安排上，許多規格不如以往，凸顯了美中之間隔閡。但中國媒體則解讀為，康達和秦剛會晤時間就在中國國家主席習近平和美國總統拜登上周舉行視像峰會後，顯示兩國官員間已迅速展開新一波的溝通對話。

秦剛約在一小時後發布推文說，「今天就美中關係與康達進行建設性談話，雙方也談論如何落實拜習會視訊會晤的精神與共識。」

秦剛稍早在美國智庫一場活動上表示，中美關係遭遇前所未有的嚴重困難，他呼籲必須堅定抵制中美「水火不容」的前景。他並強調，拼湊針對第三國的小集團，是開歷史倒車。世界不應再被「新柏林牆」阻斷。