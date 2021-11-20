小威廉絲也關心彭帥在哪？網壇1王6后「盼她平安」

在推特上，許多人使用「#WhereIsPengShuai」（#彭帥在哪裡）的話題標籤發帖，並附上了她的照片。（取材自推特）

35歲的彭帥 日前對中國 前副總理張高麗提出性侵指控後，下落不明十多天。在國際女子網球協會（WTA）公開呼籲調查後，網壇不少知名球星也聲援「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）標籤，包括現役球王約克維奇以及6名歷屆球后小威廉 絲、克萊絲特絲、大坂直美、莫瑞絲摩、艾芙特、娜拉提洛娃。小威廉絲更寫下「我們不能保持沉默」、「我希望她是安全的，並能盡快被找到」。

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BBC中文網報導，彭帥於11月2日在中國社交平台微博的認證帳號上，發布了對75歲的前中共中央政治局常委、國務院副總理張高麗的指控，聲稱自己「被迫」與張高麗發生性關係。文章在發布20多分鐘後「被消失」，此後她再也沒有公開露面，她的名字也在多個社交平台遭到屏蔽。

國際女子網球協會（WTA）主席史蒂夫賽門表示，在這些指控上，彭帥應該「被傾聽，而不是被審查」。他還對中國官媒18日發布彭帥「報平安」的電子郵件表示懷疑，稱這「只會引發」人們對彭帥安全的擔憂。

球后小威廉絲關注彭帥事件。（路透資料照片）

「聽到這個消息，我感到難過和震驚，」獲得23次大滿貫單打冠軍的小威廉絲（Serena Williams）說。「此事必須被調查，我們不能保持沉默，」她說道。「在這難以置信的艱難時刻，我向她和她的家人表達愛意。」

小威廉絲並不是唯一對彭帥事件表達關注的網球運動員。最近幾天，幾乎整個網壇都對此密集發聲。許多退役和現在仍活躍的運動員、教練以及其他知名體育明星和政客，都對她的下落表示關注。越來越多社群媒體貼文附上「#彭帥在哪裡」（#WhereIsPengShuai）的主題標籤。

球王約克維奇認為彭帥事件令人震驚。（本報資料照片）

目前世界排名第一、來自塞爾維亞的男網選手約克維奇（Novak Djokovic）是最早討論該問題的著名球員之一。當本周早些時候被問及這一問題時，他說這「令人震驚」。

日本網球名將大坂直美希望彭帥平安。（本報資料照片）

來自日本的四次大滿貫得主大坂直美（Naomi Osaka）常使用社交媒體談論社會問題，她也表達了對彭帥的擔憂。她表示，「無論如何，審查都是不對的。我希望彭帥和她的家人平安無事」。

綜合媒體報導，比利時前球后克萊絲特絲（Kim Clijsters）推文寫下，「我們必須知道她人平安！」。美國退役名將艾芙特（Chris Evert） 則問：「她在哪裡，她安全嗎？有任何一點消息都好。」