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英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

紐時：中國壓制彭帥事件遇反彈 恐殃及北京冬奧

中國新聞組／北京20日電
彭帥發文指控性侵後消失至今，引發國際擔憂。（路透）
彭帥發文指控性侵後消失至今，引發國際擔憂。（路透）

中國網壇名將彭帥日前發文自曝與前副總理張高麗不倫戀，隨即行蹤成謎，引發網壇高度憂心。紐約時報專文分析，北京政府如預期以壓制方式處理彭帥風波，反招國際輿論強烈反彈，恐衝擊即將到來的北京冬季奧運。

紐約時報18日發表的評論文章表示，彭帥指控北京前高官後從公眾視野中消失，而且消失得如此徹底，以至於人們開始對她的健康和人身安全產生懷疑。中國當局原以為動用國家的專制機器就可以簡單地讓整個事件平息下來。相反，彭帥對張高麗的性侵指控依然讓中國當權者無法迴避，這種情況以前很少見。

中國官媒周四公布了一封據稱是彭帥本人寫的電子郵件，稱性侵指控不實，並要求國際女子網球協會(WTA)的官員停止插手這件事。但北京當局的出手引發更多「此地無銀三百兩」的臆測，令外界對彭帥安危更加憂心。WTA暗示該電子郵件很可能被拙劣手法偽造出來，也揚言要撤出中國。

至此，彭帥風波愈滾愈大，此時距中國日程表上的一項重大賽事－北京冬奧會開幕只有幾周時間。中國政府現在面臨著對國際輿論新一輪猛烈抨擊，這些批評對抵制冬奧會的呼聲火上澆油。

紐時引述澳洲智庫洛伊研究所民意與外交政策主任卡薩姆（Natasha Kassam）說法，稱中國官方如此肆無忌憚地試圖噤聲彭帥案，與力求成功舉辦冬奧的目標背道而馳，冒牌聲明只會加強抵制聲浪，也會讓國際奧委會在應對新疆維族種族滅絕的議題上蒙上陰影。

著有《中國最短歷史》等書的作家賈佩琳（Linda Jaivin）表示，中共在處理所有挑戰其道德地位和合法性的問題方式一致，那就是讓問題「消失」，不過她也強調，彭帥作為一名國際知名人物，不會那麼容易消失。

中國 彭帥 北京

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