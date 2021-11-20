新聞評論／天津茱莉亞落成 中盼音樂外交接續乒乓外交

日前落成的天津茱莉亞學院，優雅新奇的造型成為網友最新打卡點。（取材自天津經濟技術開發區微時訊）

美國 茱莉亞藝術學院位於紐約市的林肯中心旁，一九○五年創立，是全美國最負盛名的音樂、表演藝術學校，今年十月廿六日，唯一一所海外分校「天津茱莉亞學院」，歷經十年落成，成為首家中國 授予、美國認證音樂碩士學位的學術機構。

學院的主體建築面積達三萬二千五百平米，由紐約知名建築事務所設計，位於天津濱海新區于家堡金融區，天津茱莉亞剛開始沒有設立大學部，考慮要循序漸進，先提供八至十八歲學生周六的大學預科課程，以及專業人士和成人的繼續教育。

從中國改革開放的幾十年發展來看，這是再自然不過的事；古典音樂是精緻文化的表現，愈來愈多的中國人在衣食豐足後，開始讓子女學琴、學音樂，這是人類追求精緻文化的共同歸向，所以有天津茱莉亞學院。

但是茱莉亞學院，即使在美國，都是有名的貴族學校，每年學費高達五萬美金，能夠入學，當然是身分與財富的象徵，也只有全球ＧＤＰ第二名的中國，億萬富翁人數第一的地方，供養得起天津茱莉亞。

美中緊張 建校時一路綠燈

此外，中美關係這幾年處於低潮，美國指控大陸管制教育學術活動；加上疫情肆虐，中國大陸嚴控國外訪客，外國學生來中國不易；而北京教育部 核可美國訓練的碩士學位，更是難上加難，可是去年天津茱莉亞學院招收的卅九名碩士生，包括四成外國學生在內，全部入學，讓這所學院，成為特例。

這是由於天津茱莉亞學院有個守護天使，就是習近平主席夫人彭麗媛。早在二○一五年，彭麗媛隨習近平訪美時，就特別造訪紐約茱莉亞學院，當時學院正式宣布天津計畫，二○一七年年底，學院還正式頒授彭麗媛榮譽博士學位，讓學院在天津的審批與興建，一路開綠燈。

最近中美關係的變化，更讓大家特別注意到天津茱莉亞學院。

十月開幕 盼維護美中關係

大陸外交部副部長謝鋒，十月底接見來中國參加開幕的美國茱莉亞學院榮譽院長、中國事務首席執行官波利希時，鼓勵茱莉亞學院要做維護中美關係、增進中美友好的紐帶，用「音樂外交」接續「乒乓外交」，協助中美人文交流早日重回正軌。

這個話是在拜習視訊峰會之前半個月講的，當時沒有人能夠知道，此刻會是柳暗花明、峰迴路轉的另一番景象，謝鋒把茱莉亞學院抬到一九七一年打開美中接觸的乒乓外交的層級，可能心中有譜，因為謝鋒正是出席峰會的六位中方代表之一。

天津茱莉亞學院開幕典禮上，冠蓋雲集，彭麗媛致函祝賀，由「效忠天王」天津市委書記李鴻忠宣讀賀函，來賓還包括前中國駐美大使崔天凱、教育部副部長田學軍等人。

憶起江青干政 馬屁文被封

彭麗媛沒有出席，倒是令人意外，與其說她擔心拜習峰會前美中關係的敏感，倒不如說是六中全會召開在即，憂慮被外界議論夫人政治。

但六中全會一結束，馬屁文化立即出現，天津市人民政府外事辦公室「為深入學習彭麗媛教授賀信精神，創新做好天津對美工作」，十一月十一日和十二日分別舉辦研討會和座談會，認為彭的賀信「為新形勢下開展對美人文交流指明了方向」，還要把學習彭麗媛教授賀信精神與學習習近平外交思想和黨的十九屆六中全會精神結合起來。

這給外界觀感極為不佳，天津外辦宣揚「彭麗媛教授賀信精神」的文章，目前在微信公眾號上，被指違反平台運營規範，已被禁止分享。

對中國大陸嚴厲批評的人，將天津茱莉亞學院作為對海外，特別是對美國相關人士的統戰工具，認為是音樂外交的一部分，甚至繪聲繪影的指稱，彭麗媛會仿效江青，以文藝的名義干政。

其實政治是一時的，文化才是永久的，歷史證實，音樂與文化能夠超越意識形態的對立與仇恨，廿年後，沒人會記得拜習會，但是天津茱莉亞仍然會存在著。