美減中關稅？ 喜萊莉估：撤銷部分 但關稅不會消失

喜萊莉以視頻方式，參加在新加坡舉行的新經濟論壇。（取材自彭博社）

美中兩強競爭態勢愈演愈烈，美國 前國務卿喜萊莉 （Hillary Clinton）稱，美國在很多議題上應與中國 合作，但不能允許北京挑釁式軍事擴張、恫嚇其他亞太國家等舉措；拜登政府試著在兩者間取得平衡。此外，美國是否削減對中國懲罰性的關稅？ 喜萊莉透露，政策已有進展。

香港文匯報報導，喜萊莉在19日以視訊出席新加坡一場論壇時透露，拜登政府正研究對華徵收關稅的最佳方案，預料華府會撤銷部分對華貨物實施的懲罰性關稅，但關稅不會消失。她指部分稅項其實是損害美國，特別是農產品關稅，美國與中國當然要在一系列議題上保持合作。她強調，美中未來將需要在一系列問題上進行合作，但不會允許北京政府在亞太地區的「激進軍事擴張」。

俄羅斯方面，喜萊莉認為俄羅斯總統普亭「擁抱」中國是想避開東北亞地區的潛在問題，同時透過非國家行為體實施影響力。

喜萊莉指出，未來區域如何發展很大一部分取決於其他國家如何看待美中之間的競爭關係。不只是亞洲，甚至歐洲、非洲、拉丁美洲等其他國家都必須決定如何與中國合作、如何與美國合作，以及如何從日益激烈的美中競爭極大化自身國家利益。

新加坡「海峽時報」報導，在這場名為「大國競爭：新興世界秩序」的小組討論會中，喜萊莉也指出，華盛頓和北京政府將需要在一系列問題上進行合作，但不會允許中國大陸近年在亞太區域的激進軍事擴張、違反航行自由的措施，以及對周邊國家的恐嚇行為。

拜登政府正致力於印太地區建立民主聯盟，包括加強與日本、澳洲和印度的「四方安全對話」（Quad），以及和英國、澳洲共組更具軍事性的「AUKUS」聯盟等。印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）本次也在該論壇中抨擊中國，稱其與印度的關係正經歷一段「特別糟糕的時期」，因為中方採取了一系列違反邊境協議的舉動，但沒有給出合理的解釋。