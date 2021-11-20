澳洲總理尋求對話 「只要中方樂意隨時歡迎」

澳洲總理莫里森最近表態，稱「澳方一直非常期待能夠和中國展開高層溝通」。（路透）

拜習視頻會晤後，澳洲 總理斯科特．莫里森（Scott Morrison）最近表態，稱「澳方一直非常期待能夠和中國 展開高層溝通」，並說「只要中方樂意，澳方就隨時歡迎」，引發各界關注。澳大利亞新聞網18日報導，中澳緊張關係持續之際，莫里森的言論「出人意料」。

報導稱，自去年5月起，中澳兩國間高層對話的大門便處於「關閉」的狀態。當被問及澳大利亞是否擔憂對華溝通無門時，莫里森當地時間18日回答稱，與澳大利亞最大貿易夥伴（中國）之間的貿易仍處於「非常強勁的水平」。

「澳方一直很高興能夠開啟（中澳）對話。」他說，只要中國政府願意與澳方進行高層會晤，澳方就對歡迎進行對話。 」他說，「澳大利亞始終對這種對話持非常開放的態度」，並尋求抓住任何機會開展對話。

但與此同時，他也沒忘聲稱，「澳大利亞關於各個問題的立場非常明確，我們非常清楚我們的利益、安全利益、經濟利益是什麼。」「我們將堅持澳大利亞的利益，在這方面不會有任何妥協。」

在發表上述言論後，莫里森還表示，「但我們同樣樂於同本地區的任何人進行合作，以確保我們有一個自由和開放的印太，這是我們政策的重點。」

值得一提的是，莫里森等澳政界人士之前多次對中國釋放的訊息，曾引起澳洲國內不滿。澳大利亞前總理保羅．基廷9月22日在澳大利亞「悉尼先驅晨報」發表題為「莫里森製造中國敵人，工黨在幫他」的文章批評稱，澳大利亞通過渲染將中國塑造成敵人，這樣做實際上是製造了一個原本不存在的敵人。