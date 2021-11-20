我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公布43起反壟斷法裁罰案件 騰訊就占12件

英媒：首相強生考慮外交杯葛北京冬奧

澳洲總理尋求對話 「只要中方樂意隨時歡迎」

中國新聞組／北京20日電
澳洲總理莫里森最近表態，稱「澳方一直非常期待能夠和中國展開高層溝通」。（路透）
澳洲總理莫里森最近表態，稱「澳方一直非常期待能夠和中國展開高層溝通」。（路透）

拜習視頻會晤後，澳洲總理斯科特．莫里森（Scott Morrison）最近表態，稱「澳方一直非常期待能夠和中國展開高層溝通」，並說「只要中方樂意，澳方就隨時歡迎」，引發各界關注。澳大利亞新聞網18日報導，中澳緊張關係持續之際，莫里森的言論「出人意料」。

報導稱，自去年5月起，中澳兩國間高層對話的大門便處於「關閉」的狀態。當被問及澳大利亞是否擔憂對華溝通無門時，莫里森當地時間18日回答稱，與澳大利亞最大貿易夥伴（中國）之間的貿易仍處於「非常強勁的水平」。

「澳方一直很高興能夠開啟（中澳）對話。」他說，只要中國政府願意與澳方進行高層會晤，澳方就對歡迎進行對話。 」他說，「澳大利亞始終對這種對話持非常開放的態度」，並尋求抓住任何機會開展對話。

但與此同時，他也沒忘聲稱，「澳大利亞關於各個問題的立場非常明確，我們非常清楚我們的利益、安全利益、經濟利益是什麼。」「我們將堅持澳大利亞的利益，在這方面不會有任何妥協。」

在發表上述言論後，莫里森還表示，「但我們同樣樂於同本地區的任何人進行合作，以確保我們有一個自由和開放的印太，這是我們政策的重點。」

值得一提的是，莫里森等澳政界人士之前多次對中國釋放的訊息，曾引起澳洲國內不滿。澳大利亞前總理保羅．基廷9月22日在澳大利亞「悉尼先驅晨報」發表題為「莫里森製造中國敵人，工黨在幫他」的文章批評稱，澳大利亞通過渲染將中國塑造成敵人，這樣做實際上是製造了一個原本不存在的敵人。

中國 澳洲

上一則

中國去年人口出生率跌破1% 創43年新低

下一則

梅艷芳辭世18年引爆淚點 港人哭梅姐也哭香港

延伸閱讀

澳總理口誤 把全球需應對「氣候變遷」說成「中國」

澳總理口誤 把全球需應對「氣候變遷」說成「中國」
莫里森外洩與馬克宏私密簡訊 澳法潛艦案爭端加劇

莫里森外洩與馬克宏私密簡訊 澳法潛艦案爭端加劇
惱羞成怒？小報曝不滿強生怠慢 馬克宏提前離開COP26

惱羞成怒？小報曝不滿強生怠慢 馬克宏提前離開COP26
潛艦案羅生門 澳總理公開短訊駁斥撒謊「馬克宏早知情」

潛艦案羅生門 澳總理公開短訊駁斥撒謊「馬克宏早知情」

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
華為前財務長孟晚舟搭乘官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

2021-11-13 11:37

超人氣

更多 >
6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁
誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡

誤當成攻擊者華男深夜被刺 倒在疑似賣春場所前身亡
拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案

拜登再迎重大勝利 眾院通過1.75兆美元社會支出法案
基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

基諾沙暴動中槍殺兩人 陪審團判瑞登豪斯無罪

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫

14嫌同時作案 芝LV名牌店遭結夥洗劫