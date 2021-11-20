拜習會前幾小時 中美互遣公民回國 美否認「交換」

美中兩國領導人本周初展開視訊會議前幾小時，遭中國禁止離境數年的一位華裔美籍男子已返回美國。（美聯社）

美中外交角力再起波瀾，路透昨天引述美國官員稱，一名美籍華裔男子被中國 限制離境4年多後，在拜習16日視訊峰會前幾小時，終能返回美國。與此同時，美方也驅逐7名在美遭定罪的中國國民，包括中國銀行開平支行案主犯許國俊，但該官員否認這是峰會進行的「交換」。

這位官員證實，中國當局上周末允許美籍男子丹尼爾．徐（Daniel Hsu）離境，他在15日晚間返回美國的家．就在美國總統拜登和中國國家主席習近平展開視訊會議之前。徐未在中國被定罪，但4年多來一直遭禁止出境。

美國稱中國以限制離境的方式，非法扣留了人數不詳的美國公民 ，徐就是其中之一。

丹尼爾．徐去年曾向美聯社表示，中國在2017年8月阻止他和他的妻子回到華盛頓州，這顯然是當局試圖藉此以說服他的父親返回中國，面對其父曾犯下的貪污案件。美聯社報導稱，徐的父親否認這些指控。

美中關係因多項爭端跌到近年來的最低點，這項離境禁令是原因之一。美國政府今年因此警告國民，對前往中國三思而行，因為中國可以利用這項禁令作為「與外國政府談判的籌碼」。

美國移民暨海關執法局（ICE）則表示，已將7名中國人遣送回國。這七名遭遣返 者除了原中國銀行開平支行行長許國俊，還有曾企圖闖入前總統川普位於佛州海湖莊園的張玉京（以下皆為譯音）與盧靖，因拍攝佛州的美國國防設施而遭判刑的王宇浩與張杰倫，以及因金融犯罪遭定罪的孫勇與唐俊良。

路透報導，遭美驅逐的7名中國人中，至少有一人北京當局想以詐欺罪名予以起訴。

該官員說：「我們歡迎丹尼爾．徐能重返美國。」但他否認美方遣返7名中國人是美中因領導人會談進行的交換，表示這只是中方扭轉了原本就不該發生的事情。

他表示：「還有其他在中國的美國人遭禁止離境和任意拘禁，我們將繼續努力讓他們獲釋。我們也將施壓中方接受更多遭遣返的（中國）人。」