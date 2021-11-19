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菲控海警船砲襲 中反指擅闖南沙

中國新聞組／北京19日電
菲律賓自1999年以來，在仁愛暗沙故意放置一艘擱淺的海軍陸戰隊運輸船，宣示在仁愛暗沙擁有主權。（路透資料照片）
菲律賓自1999年以來，在仁愛暗沙故意放置一艘擱淺的海軍陸戰隊運輸船，宣示在仁愛暗沙擁有主權。（路透資料照片）

中國海警船近日傳出在南海發射水砲，阻止船隻運送補給物資給菲律賓軍方人員。菲國資深記者表示，這類事件將把菲律賓推向美國，迫使菲國不得不選邊站。

中央社引述菲國外長陸辛昨天發布的聲明表示，根據菲律賓武裝部隊西部軍區回報，三艘中國海警船16日在南海攔截兩艘菲律賓補給船，並向他們發射水砲，迫使補給船無法運送食物給駐守南沙群島仁愛礁的菲國軍方人員。

聲明中說，事發後所幸無人受傷，但菲方船隻不得不中止補給任務。「我已用最強烈措辭，向中國駐菲大使黃溪連和中國外交部表達我們的憤怒、譴責和抗議。」

不過，針對馬尼拉方面強烈抗議，中國外交部發言人趙立堅昨天在例行記者會表示，菲律賓兩艘補給船未經中方同意，擅自闖入中國南沙群島仁愛礁附近海域；中國海警船行動是「依法執行公務，維護中國領土主權和海上秩序。目前仁愛礁海域總體平靜。中菲雙方就此保持著溝通」。

CNN北京分社前社長吉米在菲中了解協會（APCU）線上論壇上說，這類事件只會「把菲律賓推向美國。這將迫使菲律賓選邊站，雖然我們不想這樣」。

吉米說，這起事件也顯示菲中兩國制定南海行為準則的重要性。「我們必須定義，雙方必須同意並定義怎樣的行為是不被允許的，是危險的。這也符合中國的利益」。

菲國總統大選將於明年登場，出席論壇的菲律賓華社領袖洪玉華說，北京當局這樣的「挑釁行為」不僅將使問題進一步惡化，也使總統杜特蒂「更難向菲律賓人民合理化他對中國的軟化立場」。

另一方面，菲國前外長羅沙里歐發表聲明說，仁愛礁位於離巴拉旺省海岸約105海里處，中國海警攔截菲律賓船隻向仁愛礁運送物資「明顯違反國際法。這冒犯了菲律賓對大陸棚的主權權利」。

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