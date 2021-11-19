南海「撞山」月餘 美核潛艇「就這麼悄悄溜了」

美軍康乃狄克號曝駛離關島。（翻攝自美國海軍官網）

一個多月前在南海發生碰撞的美軍核潛艇「康乃狄克」號，據中國 智庫監測已駛離關島，可能正返回美國 西海岸準備維修。中國官媒報導，美軍不僅讓這艘核潛艇「就這麼悄悄溜了」，據稱近來還對潛艇部隊下達了「航行暫停」命令，這意味著美潛艇可能隱藏硬件缺陷或人為疏忽等更普遍的問題。

據南海戰略態勢感知昨天發布監測，美軍「康乃狄克」號核潛艇18日從關島港口駛出。據報導，由於夏威夷缺乏用於維修核潛艇的乾船塢，「康乃狄克」號可能將返回美國本土進行維修。該核潛艇10月2日曾在南海水下發生疑撞上海底山脈的事故，導致11名水手受傷，正副艇長及水手長被解職。

環球時報報導，「康乃狄克」號核潛艇在南海發生「撞山」事故一個多月以來，美方對事故具體原因和潛艇的受損情況一直遮遮掩掩，直到1日，美國第七艦隊才在對外發表的調查聲明稱，該潛艇南海水域相撞的物體是「未知的海底山」。

報導引述美國軍事時報網站18日的最新報導稱，在「康乃狄克」發生碰撞事故後，美國海軍潛艇部門從本周開始下達「航行暫停」命令。美國海軍潛艇部隊發言人保羅·馬卡帕加爾少校表示，根據該指令，潛艇部隊的成員將複查導航規畫、作戰、風險管理等方面的流程，同時吸取「康乃狄克」號核潛艇事故的教訓。

儘管美國潛艇部隊的官員解釋說，17日頒布的這項「航行暫停」命令不會停止美軍所有的潛艇活動，仍有美媒分析認為，這艘核潛艇的損壞程度可能嚴重到不得不提前退役，無論是修復還是退役，美海軍都將付出巨大代價。

環球時報旗下微信 公眾號「樞密院十號」發文指出，美海軍潛艇部隊這個指令，非常明顯地暗示「康乃狄克」號的南海撞山事故並不是偶發性事故，很可能隱藏著更普遍的問題，包括硬件設置缺陷或者人為的流程疏忽，以至於整個美國潛艇部隊都要對水下導航和航行安全流程進行重新審查。