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中試射極音速飛彈？ 美防長稱不知 遭環時嘲諷…

中國新聞組／北京19日電
美國國防部長奧斯丁。（路透）
美國國防部長奧斯丁。（路透）

就在美軍第二號人物首度披露中國發展極音速飛彈細節，美國國防部長奧斯丁被問到「中國試射極音速飛彈」相關問題，聲稱自己不會使用「史普尼克時刻」這樣的詞彙來描述這一事件。他還表示，不知道中國是否部署了這些武器。中國官媒環球時報下標題酸奧斯丁身為美防長，竟不知道「為什麼中國能而美國不能」？

即將卸任的美軍第二號人物海頓日前在談到解放軍進行極音速飛彈試射細節時透露，中國以五倍音速的速度發射一枚飛彈，繞著地球飛行並丟下一個極音速滑翔載具，這一載具一路飛回中國，並對在中國的一個目標造成影響。當被問到是否擊中時，他表示，「夠接近了」。

海頓相信，中國有朝一日將可能利用這項技術，對美國發動核武突襲，他也呼籲華府應當更認真看待中國的試射。

環球時報引述美國國防部網站11月17日發布消息稱，在當天新聞發布會上，有記者就所謂的「中國極音速飛彈試驗」提問，詢問美國國防部長這算不算得上是「史普尼克時刻」。

奧斯丁回應稱：「我不會使用這樣的術語，我個人不會這麼用。但你知道，我們對中國持續發展軍事能力感到擔憂。」

當記者追問說「為什麼中國有能力部署中程極音速飛彈而美國卻沒有」的時候，奧斯丁的回答是：「我不知道他們是否部署了這些武器，但他們正在測試這些武器。」

奧斯丁重申，中國是美國步步進逼的挑戰，美方會盡一切努力開發正確能力與概念，以能在任何類型的競賽和未來發展中發揮作用。「這包括中國、俄羅斯或任何其他想要與我們對抗的國家」。

奧斯丁說，美軍會持續加快發展軍力，且著眼於全方位能力，而不僅是對手的某一特定能力，「我相信我們擁有全面的強大能力」。

小檔案：史普尼克時刻

史普尼克時刻（Sputnik crisis）一詞源自1957年10月4日蘇聯領先美國、成功發射史普尼克1號人造衛星，隨後美俄展開太空競賽。如今意指「當自己意識到受威脅和挑戰，必須加倍努力，迎頭趕上」的時刻。（資料來源：維基、百度百科）

中國 美國 奧斯丁

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