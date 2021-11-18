我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上訴法院裁定越權 OSHA暫停百人企業疫苗強制令

彭帥之信：中國官媒代發的「我很好」有3個疑點

印度駐華大使傳將換「知華派」上任 雙方關係或現契機

中國新聞組／北京18日電

中印邊境局勢緊張之際，印媒披露，印度駐華大使即將換人，新任大使是有名的「知華派」，將為中印關係帶來緩和的契機。

香港01引述印度斯坦時報報導，印度的中國問題專家、前外交部東亞司司長拉瓦特（Pradeep Kumar Rawat）預計將擔任新任駐華大使。印度現任駐華大使唐勇勝（Vikram Misri）將返回新德里。

報導稱，拉瓦特能說一口流利的普通話，他大部分的外交生涯要麼是在中國，要麼是在新德里與北京打交道。報導又指出，拉瓦特的任命正值中印邊境摩擦持續之際。

針對拉瓦特出任駐華大使一事，俄羅斯衛星網報導稱，印度或將出現與中國建立互信的新機遇，新任大使或能提升中印兩國溝通的效率，中印的相互務實將有助於緩解邊境緊張局勢。

據悉，中印邊境局勢依然緊張。中印兩軍10月10日舉行第13輪軍長級會談。

會後，解放軍西部戰區新聞發言人龍紹華表示，會談中，中方從維護中印兩國兩軍關係大局出發，為推動邊境局勢緩和降溫做出了巨大努力、充分體現了誠意，但印方仍堅持不合理也不切實際的要求，為談判增加了困難。中方維護國家主權的決心意志堅定不移，希望印方不要誤判形勢。

邊境 印度 中國

上一則

上海樂高樂園開工 首見悟空小俠區有中國特色

下一則

平常沒時間休息…「盼疫情越多越好」大連女師遭行拘

延伸閱讀

蝦皮母公司 上修電商營收

蝦皮母公司 上修電商營收
參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌

參議員柯寧：台灣是中國稱霸全球第一塊骨牌
印度購俄製S-400防空系統開始交貨 恐遭美國制裁

印度購俄製S-400防空系統開始交貨 恐遭美國制裁
印度、古巴 15日擴大開放國門

印度、古巴 15日擴大開放國門

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
黃明志（右）新歌「牆外」邀中國歌手小花合唱。（圖：亞洲通文創提供）

又來酸中 黃明志同中國歌手合唱「牆外」 看哭百萬粉絲

2021-11-15 12:00
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司

8次讓打911看護不理 布碌崙9旬華翁離世 家屬告護理公司
對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯

對非裔輸亞裔無緣波士頓市長「失望」？美媒刪推文認錯
孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝

孫道存喊「生命十分有限」想減刑 才不到一年就病逝
高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到

高通膨元凶不是缺貨 是美國巨獸狂吃被噎到
張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒

張柏芝14歲兒子帥照曝光 側臉激似謝霆鋒