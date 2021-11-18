德國總理梅克爾認了：與中切斷聯繫過於天真 應續合作

德國看守總理梅克爾(右)11日受訪時承認，德國在與中國的某些合作方面，起初可能過於天真。(路透)

德國 總理梅克爾 11日在接受英媒訪問時，反思任內執行的對華政策，她承認德國在與中國的某些合作方面，起初可能過於天真。但她認為，不應該為了應對日益緊張的局勢切斷所有聯繫。

根據路透17日刊出的專訪內容，這位看守總理說，「也許我們最初對某些合作夥伴關係的態度過於天真，如今我們更仔細觀察，這是正確做法」，並稱德國和歐盟應繼續與中國合作並相互學習。梅克爾還說：「我認為，完全脫鉤是不對的，它將損害我們的利益。」

美國之音引述報導指出，梅克爾在擔任總理的16年中一直堅持與中國接觸的政策，這個政策的實施使中國成為德國的第一大貿易夥伴。德國的政策使歐洲的對華政策產生重大影響，儘管歐洲國家在不公平競爭和工業間諜活動方面對中國存在諸多不滿。

梅克爾已放棄參加下屆總理的競選，一旦新政府成立，她將離開公職，新內閣的一部分成員主張對華強硬路線。

中國在2016年成為德國的最大貿易夥伴。在梅克爾任職期間，中國經濟快速增長，也推動德國經濟的增長。但一些批評者說，德國現在過於依賴中國，在侵犯人權等諸多令人難堪的議題上對北京過於軟弱。

梅克爾表示，她每次在正式訪問中國期間都提到人權問題。到目前為止，她訪問中國的次數不會少於12次。梅克爾還訪問許多亞洲國家，尋求貿易多樣化。

梅克爾說，在知識產權和專利保護問題上，德國持續與中國進行討論，「涉及到德國的中國留學生 和在中國運營的德國企業」。

梅克爾還表示，「目前，在量子計算和人工智能等領域，歐洲並不占優勢，」梅克爾說，「在許多領域，中國和美國做得要更好一些。」

但是，梅克爾表示，德國政府必須保護關鍵性的基礎設施。她認為德國應該制定信息技術安全法，為像華為這樣的下一代通信網絡設備製造商設立很高的障礙。「需要強調的是，企業個體不應該從一開始就被排斥，」梅克爾補充道。

「我們需要一個開放的體制，對每個人的評價都應該遵循同樣的標準，」梅克爾說。