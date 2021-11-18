新聞評論／拜習視訊峰會後 美中減少衝突、降低敵意

美中領導人16日舉行視訊會議，由於美國 總統拜登 上任後，美中對抗並未見和緩；此次會議不但有其必要性，也可做為未來檢驗美中關係的重要依據。兩大領袖會談雖無具體簽署協議之類的共同聲明，但在減少衝突，降低敵意方面，很具意義。

當前的美中兩國內部均面臨挑戰。甫結束的中共19大六中全會，雖然確認習近平歷史性的地位，更為其在明年下半年的20大會議中的延任議題鋪路，但是中國 經濟則面臨成長趨緩，金融市場風險升高，產業升級轉型面臨美國制衡的挑戰，美中衝突擴大並無助於中國政權穩定。

至於美國經濟成長也減緩，通貨膨脹壓力增加；上任近一年的拜登由於疫情一度失控，以及處理阿富汗問題失當，支持度持續創新低；美中關係惡化將牽動國際局勢動盪，亦非美國之所願。

不過由於美中關係錯綜複雜，美國在事先即預告領袖高峰會議不會有具體成果，只期望透過會議可以降低敵意而避免分歧擴大。美國將會議定位為在美中高度競爭下，向中國宣示立場，使美國能更有效率與中國競爭，雙邊關係可以穩定發展。拜登也建議成立常理性護欄（common-sense guardrails）剎車的機制，雙方各自堅持立場下避免擦槍走火引起衝突，以舒緩目前的緊張關係。

美中在政治方面歧見很深，美國在會議中仍嚴厲批評中國對新疆、香港及台灣的不合理壓制行為，中國則以美國侵犯到中國核心利益，並強力反駁美國的「聯台制中」是干涉內政的行為，在這方面雙方是毫無交集。

在經貿方面，拜登仍將中國視為唯一能挑戰美國的戰略競爭對手，所以維持川普對中國的強硬政策。但在接受美中共同存在的事實下，修正川普美中徹底脫鉤（decouple）的政策主軸，主張美中應重新掛鉤（recouple），以調整供應鏈、強化競爭力及落實經濟安全。美國希望藉此較有系統的方法，不僅可維持美國技術優勢，確保美國利益及經濟安全，並且較容易爭取到其他國家的支持。

曾經有美國智庫形容美國對中國是採取所謂「小院高牆」的政策，拜登迄今雖然仍大致維持川普對中國的制裁，但管控範圍縮小，力道卻加強。特別針對攸關美國經濟安全，屬於核心技術的關鍵領域，對中國施加更多限制，形成更完整保護網。例如拜登政府上任後，將更多中國企業或機構列入出口管制的「實體清單」，擴大禁止美國人投資中國企業的範圍，利用各項措施防止中國對美國高科技領域的滲透，也直接補助美國電信業者汰換中國設備。另外在會議前也公布「安全設備法」，禁止對美國構成國安威脅的中國企業，取得美國核發的新設備許可，進一步掃除中國在美國電信市場的影響力，這些措施預料短期內也不會改變。

不過美中並非純粹對抗，雙方均表示加強合作的重要性。例如在會議之前美中發布「氣候行動聯合宣言」，合力推動節能減碳，共同對抗全球暖化。雖然宣言並未明確列出達成目標的確定時程，但與川普時期美國排斥推動國際節能減碳截然不同，未來美中不排除在其他敏感度較低的領域合作。

最後值得注意的是，為了掌握新興產業發展，避免在供應鏈重組中落後，美中兩國都將自由市場機制先擺一邊，在國內擴大對關鍵產業的補貼。美國「2021年美國創新暨競爭法案」即匡列不少項目，而中國則以「十四五規畫」為主軸，以實現科技自主創新，建立自主供應鏈為目標。雙方均體認惟有在新興領域建立基礎，成功扶植高科技產業，才是固本之道。雖然只是關起門來練功，但由於涉及爭議性很大的補貼議題，將會是未來引發美中交鋒的另一焦點。(轉載自經濟日報社論)