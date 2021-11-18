擺脫美國技術 彭博：中國建「白名單」助科技自立

中國授權一個組織，審查和批准雲端、半導體等敏感領域的「白名單」。（路透）

彭博引述知情人士透露，為避免受制於美國 出口管制，中國 授權一個政府支持組織，審查和批准雲端 、半導體等敏感領域的本地供應商，建立「白名單」以助本土領軍企業實現科技自立。另外，中駐美大使秦剛呼籲美國，停止濫用國安概念打壓中企。

報導指出，2016年成立、為中國官方提供顧問的信息技術應用創新工作委員會（信創工委會），已被委託幫助制定行業標準，並培訓人員操作受信任的軟體。

這個準政府機構將制定和實施「信息技術應用創新」計畫，信創工委會將從計畫下審查通過的一籃子供應商中選擇，為銀行、數據中心等敏感領域提供技術，而到2025年，這一市場價值將達1250億美元(約7975億人民幣)。

知情人士表示，至今已有1800家供應商被邀請加入該委員會，包括個人電腦、晶片、網路和軟體領域。該組織今年來已認證數百家本地公司為會員。

「白名單」的成員和目標，給予北京更多槓桿在敏感領域取代外國科技公司，並加快幫助本土領軍企業實現科技自立、克服美國在網路和晶片等領域實施的制裁。

因此，報導認為，「信創」白名單的存在或加劇中美緊張局勢。

報導引述研究機構Gavekal Dragonomics的技術分析師Dan Wang表示，中國正在努力開發本土技術，而越來越多的境內公司也認同這一政治目標，「這一努力變得更加嚴格，因為沒有人能確定美國的技術可以避免美國的出口管制」。

總部上海的研究公司艾瑞諮詢7月的報告指出，以實體清單為代表的美國「卡脖子」政策，是中國進行信創建設的直接原因和催化劑，凸顯大力投入科技創新、擁有關鍵技術中國國產能力的緊迫性和必要性。

報導進一步提到，有關信創工委會及成員細節鮮見披露，但外資持股比率超過25%的公司，將被排除在外，像是英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）等外國供應商。

外資投資的中資科技初創企業也將面臨更高門檻，但知情人士表示，中國兩家最大的雲端服務提供商：阿里巴巴和騰訊控股已通過在當地註冊成立的子公司申請會員身分，來規避這些規定。

另據新華社報導，「拜習會」後，中國駐美大使秦剛16日在華盛頓出席美國中國總商會線上座談會，他在聽取中資企業在美經營面臨的困難和風險後，表態中方將繼續敦促美方，停止濫用和泛化國家安全概念打壓中國企業。

據報導，美國中國總商會及成員代表在會上表示，中美元首透過視訊會晤，讓在美國的中資企業感到鼓舞、看到希望，表示會繼續務實推動中美經貿合作。