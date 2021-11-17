食品檢出新冠病毒 中國禁部分俄羅斯產品經鐵路進口

由於來自俄羅斯 的食品，日前查驗出帶有新冠病毒，中國 滿洲里市政府發布公告，暫時禁止啤酒、礦泉水、食用油、糖果等和商品以非貨櫃形式經鐵路運入中國。

據香港媒體報導，俄駐中國商務代表處表示，接獲滿洲里市疫情防控指揮部第41號公告，自2021年11月11日零時起，滿洲里鐵路口岸禁止啤酒、礦泉水、紅酒等飲品，松子、人造黃油、豆油、麵粉、食用油、植物油、糖果等食品以及雪糕棒、筷子、木炭、薄板等木製品和潤滑油等貨物進口。

俄羅斯衛星社援引俄駐中國商務代表處消息指出，禁令在後貝加爾斯克-滿洲里口岸實施，但以國際聯運貨櫃進行貨物進口的不在禁令之內。

中俄兩國邊境 口岸於11月8日，曾出現創紀錄的重型貨車滯留情況，最大的國際汽車檢查站後貝加爾斯克-滿洲里口岸，有近1,000輛重型卡車等待通關。

兩國邊境貨物通關出現延誤，主要是由於黑龍江省黑河市疾控中心，先前對庫存俄羅斯進口食品進行核酸檢測時，發現其中一個品牌的巧克力威化糖果、威化餅乾及俄羅斯小牛奶粉等四類食品外包裝核酸檢測結果呈陽性。

中國是俄羅斯西伯利亞聯邦區的主要貿易伙伴，根據俄羅斯海關數據統計，今年前9月，俄羅斯西伯利亞聯邦區對外貿易額達到388億美元，其中中國佔到了21.9%，同時中國是俄羅斯的最大禽肉買家。