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世維會呼籲外交抵制北京冬奧 莫讓中國自我漂白

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世維會呼籲外交抵制北京冬奧 莫讓中國自我漂白

中央社安卡拉17日專電
世界維吾爾代表大會今天呼籲各國政府也採取此一立場，莫讓中國政府利用冬奧對其種族滅絕暴行「自我漂白」。美聯社
世界維吾爾代表大會今天呼籲各國政府也採取此一立場，莫讓中國政府利用冬奧對其種族滅絕暴行「自我漂白」。美聯社

美國總統拜登政府月底前可能宣布外交抵制北京冬奧。世界維吾爾代表大會今天呼籲各國政府也採取此一立場，莫讓中國政府利用冬奧對其種族滅絕暴行「自我漂白」。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）外交國安專欄作家羅金（Josh Rogin）於當地時間16日引述多位知情人士指出，白宮近期將宣布拜登或美國政府官員皆不會出席北京冬奧。美國政府內部已正式建議拜登外交抵制冬奧，預期他月底前會批准。

世界維吾爾代表大會（World Uighur Congress）發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）指出，儘管早已有充分證據證明中國在東突厥斯坦進行種族滅絕，但是國際奧林匹克委員會對此始終無動於衷。

當地人將中國新疆維吾爾自治區稱為東突厥斯坦，維吾爾人是世居當地的突厥民族之一。除政治統治外，東突厥斯坦的歷史、文化、宗教、種族、習俗與中亞一體，也被視為中亞的一部分。

「任何一個國家的政治領袖前往中國參加北京冬奧，都會被中國政府利用，成功地進行漂白自己的政治宣傳。」迪里夏提今天在電話中告訴中央社記者：「我們呼籲各國政府必須挺身而出，展現反對中國侵犯人權的政治意願，並對北京冬奧展開外交抵制，以阻止中國政府繼續對維吾爾人進行種族滅絕。」

華郵專欄作家羅金指出，美方之所以採取外交抵制，是希望在不影響美國選手情況下，回應中方對人權的侵犯。拜登政府延續前總統川普政府評估，認定中國在新疆的行徑構成種族滅絕。

迪里夏提指出，世維會也對準備參加北京冬奧的選手提出呼籲。他說：「希望運動員也能發出正義的聲音，以他們認為最合適的方式反制殘暴政權，例如戴黑手套。」

2022年北京冬奧聖火10月20日抵達中國時，包括世界維吾爾代表大會基金會、東突厥斯坦研究基金會、維吾爾學術基金會等土耳其的維吾爾團體當天曾在安卡拉召開記者會，呼籲各國派遣人數最少代表團抵制賽事，並建議參賽運動員對中共暴行「以最合宜方式予以反制」，例如墨西哥奧運時戴黑手套的象徵方式。

1968年墨西哥城奧運時，非裔美國短跑好手史密斯（Tommie Smith）和卡洛斯（John Carlos）在頒獎儀式中進行政治示威。他們低下頭、高舉戴著黑手套的拳頭，抗議種族不平等。兩人後來遭逐出當屆奧運會。

迪里夏提指出，世維會也期待歐洲聯盟各成員國能夠展現強硬立場，對北京冬奧進行抵制。他強調，能否阻止中國政府種族滅絕暴行，取決於國際社會的共同努力。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

中國 維吾爾 北京

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