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一洲焦點／拜習會為美中競合熱身、基諾沙17歲殺人審判

CNN分析：共和黨極端派為重拾眾院多數席次布局

拜習會剛結束就傳美抵制北京冬奧 中外交部這樣回應

記者呂佳蓉／即時報導
美國總統拜登（左）在白宮和中國國家主席習近平15日深夜舉行視訊峰會，兩人透過鏡頭揮手打招呼。（美聯社）
美國總統拜登（左）在白宮和中國國家主席習近平15日深夜舉行視訊峰會，兩人透過鏡頭揮手打招呼。（美聯社）

拜習視訊峰會甫結束，「華盛頓郵報」專欄文章引述消息人士表示，拜登政府預計要對北京冬奧實施「外交抵制」，禁止美國官員出席北京冬奧。對此，中國外交部發言人趙立堅17日說，「不對猜測性報導做出評論」。

在拜習視訊峰會前夕，許多媒體曾預測，中國國家主席習近平可能會邀請美國總統拜登參加明年2月的北京冬奧，但會議結束後，並未有相關消息，反而傳出美國要抵制北京冬奧。

據陸媒環球網報導，趙立堅在17日的中國外交部例行記者會上說，「北京2022年冬奧會和冬殘奧會是世界各國冬奧運動員的舞台，他們才是真正的主角。當前北京冬奧會籌備工作已經進入倒計時衝刺階段，包括國際奧會在內的國際社會，高度認可籌辦工作，外國冬奧運動員熱切期待來華參賽。」

趙立堅強調，堅信在奧林匹克精神的指引下，在各方共同努力下，中國一定能為全世界呈現一屆簡約、安全、精彩的奧運盛會，共同推動國際體育事業的蓬勃發展。

美媒「華盛頓郵報」專欄作家羅金在最新評論文章中引述消息人士指出，白宮預計很快會宣布，拜登和其他美國政府官員都不會出席北京冬奧會。這是為中國政府侵犯人權的行為作出回應。

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