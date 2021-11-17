牽制中國 日派潛艦首次與美在南海演練

日本海上自衛隊與美國海軍首次在南海舉行共同訓練，有強力牽制中國的意味。(取材自日本防衛省海上自衛隊Twitter)

日本 海上自衛隊昨天發布消息稱，已派遣潛艦與美國 海軍在南海舉行共同訓練。這是日美首度在南海舉行潛艦參與共同訓練，除展現雙方合作，也意在強力牽制中國 。中國官媒環球網則指美日演練是「獵殺中國潛艇」。

日本放送協會（NHK）報導，海上自衛隊表示，共同訓練於昨天在南海舉行，除海上自衛隊潛艦外，還派遣「加賀號」等兩艘護衛艦以及反潛巡邏機，美國海軍則派遣驅逐艦和反潛機參與。據稱進行在海中潛航潛艦發現對方並展開跟蹤的「反潛」訓練等。

報導稱，潛艦通常在位置不讓對方知悉情況下執行警戒監視任務，不尋常公開潛艦動向的日本海上自衛隊表示，這是日美首度在南海舉行潛艦參與的共同訓練。

環球網報導，值得注意的是，這次演習不僅有首次前往南海與美國海軍合練的日本潛艇，還有首次從海上自衛隊本土基地出發前往南海的日本國產P-1反潛巡邏機。它們針對的目標毫無疑問地直指中國。

報導指日本媒體宣稱，這次聯合演習主要就是針對中國，那麼日本潛艇扮演的假想敵顯然就是解放軍潛艇。按照該演習內容設置，日美出動直升機航母、反潛巡邏機和驅逐艦在南海的聯合演習，就是在演練對中國潛艇的追蹤和獵殺。

報導表示，此前美國媒體曾分析稱，相比於體積更大、速度更快但噪音更大的核潛艇，常規潛艇在南海某些水文環境復雜的特定區域可能更有優勢，它們可以借助復雜的水下環境，憑藉更安靜的特性伏擊美軍艦艇。老司機認為，美軍這次讓日本潛艇千里迢迢地專門趕赴南海來演練反潛演習，顯然是將目標對準了解放軍常規潛艇。

報導說，從美日艦艇近來在南海的一系列聯合演習看，它們的演練內容正在逐步細致化，並且更有針對性。對此，我們必須高度警惕。如果真的爆發衝突，美日想在南海這個「中國的家門口」調集重兵「獵殺中國潛艇」，那才是真的白日做夢。

另據中央社報導，中國正在南海構築人工島礁，讓南海軍事據點化等，加強海洋進出活動，另一方面，美國則致力建構包括南海在內的印度太平洋新安全保障架構，意在抗衡中國。

在此背景下舉行的此番共同訓練，據信除了展現日美為了實現「自由且開放印度太平洋」展開合作外，也意在強力牽制中國。