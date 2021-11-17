中美媒體戰落幕 將對等處理記者常駐待遇

2020年川普政府時代，美一度將中國官媒認定為「外國使團」並嚴加限制，進而引發中國報復。 (GETTY IMAGES)

中美常駐對方媒體記者的處境，可望隨著雙邊關係趨緩而獲得改善。央視新聞報導，在16日拜習視訊峰會前，中美已就媒體問題達成三項共識。報導稱，雙方取得這三點共識非常不容易，這對雙方記者來說都是利好消息，希望中美合作能為兩國媒體帶來更多好消息。

來源：YouTube

中美針對媒體問題達成的三項共識為：一、雙方相互保障現任常駐記者在遵守防疫規定前提下可以正常往返對方國家；

二、美方承諾為中國 記者頒發一年多次入境簽證 ，並將立即啟動國內程序解決中國記者簽證停留期問題。中方則將本著對等原則，在美方政策措施到位後，給予美國 駐華媒體記者同等的簽證和停留期待遇；

三、雙方將依法依規對等審批新任常駐記者簽證。

川普任內，美國國務院曾先後將新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國國際廣播電台（CRI）、中國環球電視網、中國日報、中國中央電視台（CCTV）、中新社、人民日報、環球時報等大陸媒體，認定為「外國使團」。

被指定為「外國使團」的中國媒體，必須向美國國務院提供其工作人員名單，包括姓名、年齡和住家地址，並在人員調動時通報更新名單。這些機構還必須在獲得美國國務院批准後，才能在美國購買或租賃任何房地產。此外，美國還對這些媒體駐美人員的人數上限和簽證時限做出限制。

為報復美國，中國外交部去年3月也曾要求紐約時報、華爾街日報及華盛頓郵報當年底前記者證到期的美籍記者，必須在10天內交還記者證，並且不得繼續在中港澳地區從事新聞工作。

中國外交部還要求時代雜誌、美國之音等五家美國媒體駐中國的分社，必須向官方申報境內人員、財務、經營及擁有不動產等訊息資料。

央視新聞表示，長期以來，中國駐美記者持有的都只是一次有效入境簽證，非常不方便，有的記者甚至回國開會、探親就很難再回到駐美工作崗位。

報導稱，「此次雙方就彼此媒體在對方國家待遇問題進行了一年多艱苦的磋商，有鬥爭也有合作，可謂『不打不相識』，取得目前三點共識非常不容易，這對雙方記者來說都是利好消息，也從一個側面體現了當前中美對等、平視的新常態」。

央視新聞指出，「只要雙方本著相互尊重、平等互惠的精神，心平氣和地溝通，是能夠做成一些互利互惠的事情的。希望中美合作為兩國媒體帶來更多好消息」。