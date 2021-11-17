拜登半夜「加班」和習視訊 中學者：美處於被動地位

拜習視訊峰會於美東時間15日晚間7時許登場。（歐新社）

拜習視訊峰會於美東時間15日晚上近8時召開，結束時已是深夜。除美國 總統拜登 ，國務卿布林肯、財長葉倫等官員皆是集體熬夜工作。對此，中國 學者指出拜登「加班」也要和習近平視訊，顯示在雙邊關係中，美國已經處於被動地位。

來源：YouTube

據央視現場畫面顯示，習近平與拜登在開場致詞時，習近平一直直視前方鏡頭，拜登則頻頻低頭看著桌上的文稿。

北京大學中美關係專家王棟說，拜習視訊峰會舉行的時間正是北京的上班時間，「他（拜登）是已經是，真的是到半夜了，還要在那加班，你說他（拜登）是主動還是被動的？」

中國國際問題研究院常務副院長阮宗澤在與王棟對談時回應稱，他也認為，這是中方在塑造、引導中美關係。

阮宗澤表示，中美今年已經有兩次領導人通電話。拜習今年第一次通電話是2月11日，第二次是9月10 日，兩次通電話相隔七個月時間。但在第二次通電話約兩個月後，就有這次視訊會面，顯示中美元首互動頻率在增加。

他指出，除此之外，中美外交高層、經貿高層對話、溝通頻率也越來越多，這都說明拜登因為在國內外正遭遇諸多困難，「它（美國）繞不開中國」，必須和中國進行對話協商，甚至希望中國與美國共同應對這些挑戰。

王棟強調，對於中美關係的主動權，「我們肯定要抓在手裡，這是毫無疑問」。他並說，中美關係由美國單方面定義的時代已經過去，未來雙方互動必須是在相互尊重、平等對待的基礎上進行。