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中美領袖線上會議 皆排出「1+5」陣容

記者林則宏／綜合報導
備受矚目的拜習會在美東時間15日舉行。（新華社）
備受矚目的拜習會在美東時間15日舉行。（新華社）

拜習會於美東時間15日7時46分許登場，視訊會議由拜登率先發言。他說，美中兩國領導人有責任確保兩國的競爭不會走向衝突，不論有意或無意；習近平則以「看到老朋友我感到很高興」做為開場。雙方均採用「1+5」方式，除了中美領袖外，各有5名高級官員與會，即時提供建言。

根據央視畫面，中國這次陪同習近平出席這次視訊峰會的人員有：中共中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理劉鶴、中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅、外交部副部長謝鋒。

據悉，陪同拜登出席拜習視訊峰會的美方人員則有：美國國務卿布林肯、白宮國家安全顧問蘇利文、財政部長葉倫、白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯、國家安全會議中國事務高級主任羅森伯格。

來源：聯合影音

習近平在開場致詞時表示，當前，中美發展都處在關鍵階段，人類的「地球村」也面臨諸多挑戰。中美作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，應該加強溝通和合作，既辦好各自國內的事情，又承擔起應盡的國際責任，共同推進人類和平與發展的崇高事業。這是中美兩國和世界各國人民的共同願景，也是中美兩國領導人的共同使命。 　　

習近平強調，推動中美各自發展，維護和平穩定的國際環境，包括有效應對氣變、新冠肺炎疫情在內的全球性挑戰，都需要一個健康穩定的中美關係。中美應該相互尊重、和平共處、合作共贏。他願與拜登一道，形成共識，積極行動，引領中美關係積極向前發展。這是造福兩國人民的需要，也是國際社會的期待。

拜登則表示，希望雙方的對話能像過去一樣坦誠直率。他認為，作為美中兩國領導，兩人有責任確保兩國的競爭不走向衝突，不論有意或是無意。

拜登稱，中美需要重建共識的護欄，清晰坦承地對待雙方分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是氣候變化等重大的全球性問題上。中美雙邊關係，不僅對兩國有重大的影響，也攸關全世界。

拜登 習近平 白宮

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