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習近平會晤拜登 稱中美巨輪把穩舵 不能相撞

中國新聞組／北京17日電
11月16日上午，中國國家主席習近平在北京同美國總統拜登舉行視頻會晤。(新華社)
11月16日上午，中國國家主席習近平在北京同美國總統拜登舉行視頻會晤。(新華社)

中國國家主席習近平16日上午和美國總統拜登視頻會晤，習近平強調，中美兩艘巨輪要把穩舵，和平共處、合作共贏。外媒觀察，中美釋出溝通合作的積極信號、彼此釋放友好信號；中國官媒環球時報社評則指，能夠徹底落實才最重要。

來源：YouTube

在拜習會的視訊會議，習強調，中美兩國是兩艘在大海中航行的巨輪，我們要把穩舵，使中美兩艘巨輪迎著風浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。拜登則表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係。雙方應通過開誠布公和坦率對話，增進對彼此意圖的了解，確保兩國競爭公平、健康，而不會演變成為衝突。

環時社評指出，美國官方通報沒有會前放風使用的一些強硬字眼，這次會晤對引導國際輿論對中美關係，多了一些正面預期將發揮積極作用。

環時強調，中美關係到了必須加強管理分歧、緩和緊張氣氛的時候。從上屆美國政府開始，華盛頓的對華政策不斷偏離理性軌道，冷戰式的對抗思維泛濫，並有高科技脫鉤、經濟制裁、加強聯盟對華發難等一係列行動跟進，嚴重破壞了中美關係的原有氛圍，極大增加了世人對中美將走向戰略對抗和衝突的預期和擔憂。

環時表示，希望這一次的元首視頻會晤將產生對中美關係走向的戰略校正作用，為將它拉回到符合中美兩國根本利益、也有利於世界實現長期和平與穩定的軌道上來產生作用。

路透報導，這是自1月拜登就任美國總統以來，中美元首進行的議題最廣泛的會談。美國國際戰略研究中心（CSIS）中國經濟問題專家甘思德指出，中美雙方都試圖通過相應的話語方式、對話的整體框架及強調兩國關係的重要性等角度，將此次會晤的目標設定為兩國關係創造更多穩定性。

路透指出，此次會晤還引發了國際資本市場上的樂觀情緒。亞洲股市攀升至近期新高；市場做多人民幣意願明顯升溫。

「華爾街日報」報導，雙方旨在為緊張關係降溫，試圖管控分歧，並尋求找到溝通方式以避免衝突。彭博社則指出，兩國元首在首次視頻會晤上談到了合作的必要性。或將進一步促進中美經貿往來、助力兩國經濟發展。

此外，「紐約時報」留意到，雖然這次會晤以視像形式舉行，但中美開會的實際地點都是經過仔細考量，凸顯會晤的重要性以及兩國對外交禮節的關注。

前美國助理國務卿丹尼爾．羅素（Daniel Russel）表示，兩國元首花了10個月才走到面對面會談這一步，儘管只是視頻，但未來可以有更多期待。他說，「我們不應該認為這只是一次性會議，而是一系列重要對話的開端，可以讓雙方在激烈競爭的同時，導向更穩定的雙邊關係。」

美國 拜登 中國

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