中收購義無人機公司 惹「技術轉移」質疑

無人機技術因為可運用在軍事，向來為各國所感興趣，圖為中國無人機製造商大疆創新在加拿大蒙特利爾舉行路演，展示一款追蹤無人機。(路透社資料照片)

中國 國有控股的中國中車控股公司2018年透過一間在香港 註冊的空殼公司收購義大利 Alpi Aviation Srl軍用無人機製造商。美媒發現，在義大利和歐洲當局毫不知情的情況下，該公司的技術被轉移到中國一個新生產基地。

華爾街日報報導，義大利當局在一次調查中偶然發現了Alpi與中國聯繫。該公司生產輕型飛機和名為Strix的迷你無人機，該無人機也供義大利軍方使用。

警方說，2018年7月，一家名為「馬邇斯（香港）信息科技有限公司」的公司在香港註冊，該公司兩個月前在香港申報，以400萬歐元（約460萬美元）購買了Alpi 75%的股份，然後又向其投資了150萬歐元，金額十分龐大。

警方追蹤到「馬邇斯公司」的背後所有權是中國中車公司與一家上海無錫市政府控制的投資集團。因此得出「馬邇斯公司」是一家空殼公司的結論，目的是將Alpi置於中國政府的控制之下。

報導引述荷蘭經濟情報公司Datenna的首席執行官雲・埃特恩（Jaap van Etten）說：「這是一個教科書式的案例，這是中國國家的戰略，由中國政府推動的。」

分析人士稱，這次收購符合中國國有企業利用表面上的私營空殼公司作為幌子，搶購擁有特定技術的公司，然後將其轉移到中國的新工廠的模式。

報導指出，Alpi發出聲明否認它違反將戰略訊息和技術轉移出國的法律。該公司說，出售該公司的股權是透明的，而且是以其實際價值出售的。而中國中車集團目前也未對質疑提出回應。