我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

不指望實質成果？ 美媒：拜習會團隊預期低

記者羅曉媛／華盛頓報導
美國總統拜登與中國國家主席習近平15日舉行視訊高峰會，雙方會談近4小時後結束。（路透）
美國總統拜登與中國國家主席習近平15日舉行視訊高峰會，雙方會談近4小時後結束。（路透）

拜登總統與中國國家主席習近平於美東時間15日晚透過視訊會晤，在雙方尋求緩和緊張局勢之際，美方資深官員表示，拜登將關切中國對台灣的脅迫與挑釁行為，並重申美國的一中政策不變，也會向習近平表明希望保持溝通與建立防護機制，避免誤判導致雙方競爭演變為衝突。

繼今年2月和9月的兩次領導人通話之後，此次線上會晤是拜登年初就職以來的第三次雙邊對話，美媒解讀雙方對會晤結果並無較高預期，不指望達成實質成果；而從大方向看，拜登及其團隊已選擇透過「密集外交」(intense diplomacy)的方式管控兩國關係。

中國駐美大使館在拜習會前發布聲明說，中美關係已來到十字路口，兩國領導人的線上會晤不僅對雙邊關係，也對國際關係有重要意義，中美人民及國際社會都希望看到此次會晤得出積極成果，服務兩國乃至世界。

中使館表示，習近平將與拜登坦誠深入交流，在影響中美關係未來的戰略議題，以及涉及雙方共同利益與共同關切的重要議題交換意見，中國希望美方以互相尊重、和平共存、增進對話與合作、管控分歧為基礎，與中國共同探索新時代的兩國相處方式，並將兩國關係拉回健康穩定發展的正軌。

華爾街日報引述美方資深官員說法，「拜登政府不打算通過雙邊互動來改變中國 — 我們認為這不切實際；我們嘗試通過對我們及盟友夥伴有利的方式塑造國際環境。」

美國資深官員指出，包括對台灣的脅迫與挑釁行為，對國際秩序的威脅、不公平經濟行為、人權、南海、科技與戰略風險領域等，拜登都將直接且坦率向習近平表明擔憂。

台灣也仍是雙方面臨的主要分歧點，消息人士指，此次會晤習近平也將尋求拜登政府對台灣政策的明確說明，而拜登也會重申美國「一中政策」不變；華府對於台灣主權問題不站邊，對是否會在中國發動軍事行動時保衛台灣，則採取「戰略模糊」立場。

這場由拜登提議的峰會，目的之一是降低雙方緊張。美方官員說，拜登將表示希望建立防護機制，避免誤判和誤解，確保競爭不會導致衝突，同時向習近平表明期望中方遵守規範。

華爾街日報引述消息人士報導，習近平目前的對美策略更注重「損害管理」，而非重新定位兩國關係，其優先考量是確保中美互動的路徑順利，並願意與拜登重啟溝通渠道，防止軍事衝突。

歐巴馬政府時期的國務院亞太事務助卿羅素(Daniel Russel)說，「我們現處於有些轉變正在發生的時刻，兩國領袖都對美中關係不滿意，他們都很注意某些類型的事件發生，可能給雙方帶來目前無法承受的問題。」

美國商業領袖迫切希望美中貿易層面釋放積極信號，希望拜登解決中國的工業補貼等廣泛議題，拜登目前基本保留了川普政府時期的關稅政策，預計也不會在雙方線上會晤時就此讓步，但其團隊持續與北京就貿易問題協商，雙方都表示有積極對話。

美國商會國際事務負責人布萊恩特(Myron Brilliant)說，「雖然拜習會的預期不高，但我們需要建設性的務實機制和指示性的進程，幫助穩定兩國關係、管控緊張局勢，並給未來取得實質進步創造空間。」

拜登 中國 習近平

上一則

拜習視訊會前 葉倫、美商會同聲呼籲降低對華關稅

下一則

相約自殺？藍鯨遊戲？江蘇3女學生校園跳樓

延伸閱讀

美中各有哪些人 陪同習近平與拜登出席視訊峰會？

美中各有哪些人 陪同習近平與拜登出席視訊峰會？
「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作

「老友」相見 拜：期待建立護欄 習：需增溝通合作
「美國又動起來了」 拜登簽署1.2兆基建案

「美國又動起來了」 拜登簽署1.2兆基建案
拜習峰會 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前

拜習峰會 拜：有責避免衝突 習：願引領中美關係向前

熱門新聞

許國俊被遣返畫面。（取材自中央紀委國家監委網站）

「覺得美不會抓我」中國巨貪行長逃美20年 隱身中餐館

2021-11-14 23:51
號稱中國史上最大銀行貪汙案的3名主犯中，最後一名在逃嫌犯許國俊（中）14日被強制遣返回國。（圖取自中共中央紀委國家監委網頁ccdi.gov.cn）

中國最大銀行貪汙案 嫌犯許國俊潛逃美20年遭強制遣返

2021-11-14 09:58
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
在服務區的保時捷（右）和東風（左）因兩輛車顏色外觀差別不大，發現車主開錯車烏龍。（視頻截圖）

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

2021-11-13 10:00
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首

前白宮資深顧問巴農 向聯邦調查局自首
南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」

南亞人受主流青睞 華人職場升遷面臨「竹子天花板」
CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手

CNN：賀錦麗奉命解決中美洲移民難題 狀況卻變更棘手
脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」

脫離皇室生活 真子偕夫抵紐約 入住曼哈頓「地獄廚房」
已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國

已得知彭帥安全 WTA主席放話：如沒一個結果 不排除撤出中國