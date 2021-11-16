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拜習線上會談後 白宮發布聲明全文看這裡

拜習會成果？白宮國安會：建立競爭兼管控框架

拜習視訊會前 葉倫、美商會同聲呼籲降低對華關稅

中國新聞組／北京16日電
美國財政部長葉倫稱白宮正在考慮調降中國貨物關稅。(歐新社)
美國財政部長葉倫稱白宮正在考慮調降中國貨物關稅。(歐新社)

美國總統拜登與中國國家主席習近平於美東時間15日晚透過視訊會晤，由於美通貨膨脹危機創31年來新高，拜習峰會前夕，美對中國的關稅議題再度引發關注。美國財政部長葉倫及24家美國商會和行業協會，不約而同都呼籲拜登政府對中減免部分領域的關稅，以緩解通膨壓力、恢復美企競爭力。

綜合媒體報導，美國勞工統計局數據顯示，美國10月CPI同比上漲6.2%，通貨膨脹危機創31年來新高。美國廣播公司（ABC）最新民調結果顯示，拜登的支持率降至41%，創上任來新低。此也讓美高官近期頻頻上節目安撫民心，為拜登「滅火」。

財長葉倫在哥倫比亞廣播公司（CBS）14日播出的訪談中，回答會否降低對華關稅時表示，關稅確實會提高美國國內物價，拜登政府正在重新審議第一階段貿易協議，考慮對中國減免部分領域的關稅。 在此前，葉倫曾提出，白宮考慮最終以「互惠的方式」（reciprocal way）降低部分關稅。

葉倫還談及了美國通膨問題，稱美國通脹是因為疫情，並樂觀估計「明年下半年」有望恢復正常。「當經濟從疫情中充分復甦時，人們會重新外出就餐、旅行、在服務上花費更多，對產品和商品的需求也會恢復正常。」

媒體發現，包括葉倫在內，美國政府官員近期在對華關係的表述上不再像之前那樣劍拔弩張。

白宮發言人莎奇稱，從應對新冠疫情到氣候危機，中美兩國的關係具有全球意義。而中美在剛剛結束的第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）出人意料地發布「強化氣候行動的聯合宣言」，被媒體稱為「打破兩個超級大國之間僵局的罕見合作時刻」，為中美元首會釋放積極信號。 　

另外，據香港南華早報報導，在拜習會晤前夕，有24家美國商會和行業協會於12日聯名致信美國政府高級別貿易官員，敦促白宮降低對中國商品的關稅，擴大進口關稅豁免範圍，以恢復美國企業的競爭力。

24家商業組織指出，關稅會推高國內物價，提高消費者和企業的成本，降低關稅將產生「抑制美國國內通貨膨脹」的效果。他們要求白宮「立即採取行動，大幅擴大關稅豁免程序，為美國人提供額外的救濟」。 

大批貨櫃積壓在加州長灘港碼頭。（Getty Images）
大批貨櫃積壓在加州長灘港碼頭。（Getty Images）

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