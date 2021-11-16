新聞評論／放與救 六中後經濟變局動起來

中共 十九屆六中全會，不完全是如電視畫面表現般行禮如儀。從各方面透出的訊息，這次會議的可留心之處，不在歷史也不在用歷史勾劃的未來，反而是看似無關的現實。而一個政治事件中很熱烈甚至激烈地觸及現實，就可能帶出變局，包括影響經濟的變局。

中共六中出席者特別關注現實議題，除各種政治耳語，還有會後動向可證，比如說經濟層面的動向。中共六中11日閉幕，留給市場品味和反應的時間不多，就是周末了。然而短短時間，中國 大陸市場就有動向，那是看似已瀕危的房地產市場，突然有些活躍，有人煽動「雙抄底」，即買樓和買地產股，其中地產股已有明顯的起動。在經濟其他領域，也有些傳說，都跟一個「放」字、一個「救」字有關。

不去理國家統計局的統計數字，中國大陸市場這一年真的是經濟問題多多，房地產問題最為突出，其他領域如投資、消費等等推而不動，外部世界是通膨聲響，中國大陸經濟界是一派「滯脹」之論。這些問題，在中共六中數日討論不被提起才是怪事。

可以佐證的是，中共六中閉幕次日，各部委的學習貫徹會，紛提出「貫徹會議精神的具體工作措施」，如銀保監會就定下「堅決守住不發生系統性金融風險底線。穩地價、穩房價、穩預期，遏制房地產金融化泡沫化傾向，健全房地產調控長效機制。加大不良資產處置力度，持續整治影子銀行業務，嚴厲打擊違法違規金融活動」。可以理解為金融當局的補救措施。於是才有了變局之一的經濟，包括房地產業的變局。

第二個更大的變局是中美層面，早就擺出一幅硬幹架勢的中美關係，但中共六中前突然有了「百年未見之大變局」中的又一個變局。

北京的會一開，就說兩個政治老人要握手言歡了。在先的是格拉斯哥COP26氣候峰會上，中美突有一個聯合聲明，雖然只是稍顯空泛的未來十年加強氣候合作，但顯然那是觸動老拜登的G點（意指高潮區），由之換來美方承諾不以搞垮中共體制為目標，更進一步換來拜登和習近平隔山打牛的峰會。

中美之間以貿易戰開打，以香港事件交惡，以台灣 問題開鬥。到今天前景不明，勝負未料，但以中共駐美大使和中國外長近日對美喊話，習近平的目標是拉美國回到貿易戰前的合作軌道。

這個目標當然不大可能達成，因為走出那麼一大截路，很難回到原點。但至少不喊打喊殺了，中國大陸下一步大手買美國的糧食、油氣和一切能買的東西，在所必然，這對中國經濟、美國經濟和全球市場，都是一個變局的開始。

兩個變局，對中國大陸來說是一內一外，有很多理由相信北京的小道消息，說在這些議題有吵有爭，由之引動。其實對中國、對中共來說，可能另一個議題吵得更厲害，那就是台灣問題，而這正是中共六中後的待變之局。

北京的政經各界人士，都注意到中共六中刻意的不提台灣，有人說會後公報不提，顯然是會上提得太多令會後不好提。還有人說，台灣問題才是歷史決議的焦點和中共未來理政的看點。

就在中共中央在京西賓館開六中之際，網上有三篇奇文釋出，分別是《打就一個字！》、《馬斯克首發中文七步詩，難道不是勸解兩岸？》、《反內戰宣言》。

從題可看三篇文章各有取向，其中第三篇托名中國社科院台灣問題專家，很快被刪封。這些文章說明，台灣問題是中國最熱門的話題，也是最敏感的話題，相信也是中共六中最關注的話題。至於怎麼變，有理由相信很快可以看到。