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六中決議「習近平新時代領導人」 引爆網評

中國新聞組╱北京15日電
學者認為中共總書記習近平展現要超越毛澤東的雄心。（新華社）
學者認為中共總書記習近平展現要超越毛澤東的雄心。（新華社）

攸關中國政治權力生態的「六中全會」11日在北京落幕，會議上正式發表中共百年黨史以來的「第三次歷史決議」，定調習近平為「中國新時代的領導人」，不過此決議連日引爆網評，「中共民主一百年，現在迎來習皇帝！」、「不是民心所向，是逆流而動」

在為期4天的會議當中，主要圍繞回顧中共黨史和檢視成就的議題，表面看似無關痛癢，但對於注重歷史說詞的中共統治特色而言，本屆會議要宣布的「第三次歷史決議」就有極重要的政治象徵，尤其是對於當前的國家領導人—習近平—就會是黨內攸關權力地位的風向指標。

法廣報導，六中全會公報強調了十個堅持，有網民立刻發現這十個堅持中，不再有改革開放，有網友指十個堅持是自相矛盾的，直觀點可以這麼形容：「什麼堅持鬥爭、革命，鬥來鬥去，最終還是革百姓的命。」網友@佐治說：「從改革開放（改變革命鬥爭路線，開放發展經濟）到自我革命，堅持鬥爭………歷史又開始新的輪迴。」

據報導指，六中全會閉幕後的記者召見會，中共中央政策研究室主任江金權對習近平的一番形容，網友批是「拜神教式吹捧」，而對新出台的歷史決議，不同前兩份旨在否定前任的錯誤路線，此次歷史決議並未否定前任，網友@大道指：「它們說什麼我都信，因為我根本沒辦法表達不信。」

不過，華盛頓郵報引用哈佛研究中國議題學者托尼·賽奇（Tony Saich）的意見，指出這份歷史決議雖然缺乏讓習近平連任的法律效力，但卻是讓習近平確保可以「獲黨內接受」的方式。賽奇進一步指出：「這項決議旨在表明：黨迫切希望習近平留任，並且懇求他留任，因為他是帶領中國前進的領導人。」

習近平 中共 中國

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