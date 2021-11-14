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印度為運送極音速導彈 擬擴建中印邊境公路

中國新聞組／北京14日電
印度國產布拉莫斯（BrahMos）反艦飛彈，在2015年2月成功試射。（Getty Images）
印度國產布拉莫斯（BrahMos）反艦飛彈，在2015年2月成功試射。（Getty Images）

中印邊境緊張局勢似又升溫。多家印度媒體報導稱，印度政府11日向該國最高法院表示，印軍需在中印邊境擴建更寬的公路，以滿足將印軍最先進的「布拉莫斯」極音速巡航導彈和其他軍事裝備，運輸到指定地點的需求。印度國防參謀長拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一場媒體主辦的論壇中表示，中國已成為印度頭號安全威脅。

法廣引述今日印度、印度電視台等印媒報導指出，印度日前發布一項價值1.2億盧比的戰略計畫，內容為建設一條900公里長的公路，全天候貫通北阿肯德邦四個朝聖地，但印度政府周四向最高法院請求修改這項計畫，理由是印度總檢察長韋努戈帕爾（K. K. Venugopal）聲稱當地的地形條件惡劣，5.5米寬的公路不足以運輸12.8米長的布拉莫斯導彈及其發射裝置。

韋努戈帕爾並說，印度軍隊的重型車輛、機械設備、武器、導彈、坦克、部隊以及食品物資等需要在當地機動。布拉莫斯導彈又需要大型車輛來攜帶該導彈發射裝置。「如果軍隊不能將導彈發射器和其他機械運送到中印北部邊境，那麼如果爆發戰爭，印度將如何打仗？」。

資料顯示，布拉莫斯導彈是印軍最先進的遠程極音速導彈，最大飛行速度約3馬赫，最大射程超過400公里，可從潛艇、水面艦艇、飛機以及陸基平台發射。印度陸軍2007年開始裝備陸基型布拉莫斯導彈，現服役有兩個型號，具一定精確打擊能力，並先後組建了三個導彈團。

中國官媒環球網也報導了印度計畫在中印邊境西段部署布拉莫斯導彈的消息，報導指印度此舉是「又在蠢蠢欲動」，並提醒中方對印度這項動作應「警惕」。

另據中央社引述印度時報報導，印度國防參謀長拉瓦特11日在出席一場當地論壇，被問及中國是否為印度頭號敵人時回應：「這是無庸置疑的。來自北方邊境的威脅遠大於其他。」拉瓦特並表示，印度軍方已為「意外衝突」做好準備，「如果加萬谷事件重演，我們會以其人之道還治其身」。

拉瓦特指出，雖然印方在衝突爆發後一直努力維持「脫離戰鬥」狀態，但從中方不斷在邊界修建基礎設施的情況看來，緊張的情勢短期內難以緩和。即使冬天將至，印度士兵已備妥進駐邊界的高海拔地區與中方部隊對峙，直到對方退回去年衝突以前的駐紮地點為止。

中國與印度邊境部隊去年6月在加萬谷爆發流血衝突，印方有20名士兵喪生，中國官方未公布數字，但印媒估計解放軍有40餘人傷亡。

印度 邊境 中國

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