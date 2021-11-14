我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

假期將近 加州、科州、新墨西哥 成年人開放打補強針

又辱華？ 義大利展「習近平獵殺維尼」「尚氣」暗藏8964

中國新聞組／北京14日電
巴丟草個展的其中一幅作品為「習近平獵殺小熊維尼」。(取材自推特)
巴丟草個展的其中一幅作品為「習近平獵殺小熊維尼」。(取材自推特)

旅居澳洲的中國異議藝術家巴丟草（Badiucao）目前在義大利布雷西亞市舉辦畫展，由於展出作品涉及嘲諷中國國家主席習近平及中國政府，引來中國駐義大利使館不滿要求取消展覽，但遭到雷西亞市當局拒絕。另外，漫威電影「尚氣與十環傳奇」被眼尖民眾發現片中出現「8964」數字，再度引爆辱華爭議。

這場名為「中國（不）近了」（China is (not) near）的展覽，13日在義大利北部城市布雷西亞的一家博物館開展，展至明年2月13日。畫作包括「習近平獵殺小熊維尼」等一系列批評中國時政的作品，而這場展覽也將是巴丟草首場國際個展。

據當地媒體報導，中國駐羅馬大使館先前去信給雷西亞市長，稱巴丟草的作品「充滿反中國謊言」，並稱作品「扭曲事實、散播假訊息」，會誤導義大利大眾並「損害中國與義大利的友好關係」。

對此，巴丟草在展覽開幕前向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「現在幾乎不可能不冒犯到中國政府，一切都很敏感，一切都有問題。」

布雷西亞副市長卡斯提萊蒂（Laura Castelletti）表示，「我不得不說，我把這封信讀了兩遍，這讓我很驚訝」，稱中方的舉動「侵犯了一個城市的藝術和文化決策」，強調「取消展覽的要求只會引來更多關注」。

另據ETtoday報導，漫威電影「尚氣與十環傳奇」9月初上映以來好評不斷，亞裔英雄的設定讓國外的華人們感到興奮。但該片在中國屢屢在傳出「辱華」爭議，有網友發現片中一幕拍到公車司機的手臂上貼著「8964」的數字名牌，被認為是在暗指天安門事件，再爆辱華爭議。

有網友在PTT「movie版」發文，標題直指「漫威大乳滑！尚氣裡出現8964」，原PO表示：「尚氣裡的公車司機，假摩根費里曼衣服上清楚寫著8964，暗指中共天安門事件，目前消息還沒傳開，鬧大以後，中國影迷們可能要跟未來所有漫威電影說掰掰囉。」

天安門事件發生於1989年6月4日，而片中的「8964」被清楚拍到，引起外界無限聯想，不少網友則表示「以後鍵盤不能有6跟4跟8跟9」、「這彩蛋厲害了」、「漫威也是很敢玩」，但也有人認為「數字而已，不要對號入座」、「漫威跟你什麼仇～你沒事點出來幹嗎」。

旅居澳洲的中國異議藝術家巴丟草（Badiucao）。(Getty Images)
旅居澳洲的中國異議藝術家巴丟草（Badiucao）。(Getty Images)

中國 漫威 義大利

上一則

美將領再提「中國威脅」 環時斥炒作

下一則

中國疫情延燒 大連40萬戶遭貼封條 老婦爬窗外出被罵翻

延伸閱讀

世足預賽／若日尼奧點球未進 義大利與瑞士末輪爭出線

世足預賽／若日尼奧點球未進 義大利與瑞士末輪爭出線
義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」

義國博物館不甩中國施壓 照常展出「習近平獵殺維尼」
義大利國會議員連署提案 要求強化與台灣關係

義大利國會議員連署提案 要求強化與台灣關係
同一條街上停47年 這輛車成義大利小鎮地標

同一條街上停47年 這輛車成義大利小鎮地標

熱門新聞

彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
中共第三份歷史決議刻意抬高習近平的地位，江澤民、胡錦濤則被排除在中共偉人神殿外。圖為去年10月1日，習近平(中)、江澤民(右)、胡錦濤(左)出席在北京舉行的中共建政70周年慶祝活動。(美聯社)

新聞眼／習近平自我加冕「中共新時代第1代領導人」

2021-11-11 22:38

超人氣

更多 >
去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了

去上廁所車未熄火 人回來保時捷消失 被當東風開走了
牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍

牛津大學：特定基因作祟 60%南亞裔染疫病歿風險加倍
54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目

54歲王祖賢素顏躺床自拍 公開零濾鏡真面目
史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%

史上最大漲幅 紅藍卡保費B部分 明年每月增14.5%
加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機