又辱華？ 義大利展「習近平獵殺維尼」「尚氣」暗藏8964

巴丟草個展的其中一幅作品為「習近平獵殺小熊維尼」。(取材自推特)

旅居澳洲的中國 異議藝術家巴丟草（Badiucao）目前在義大利 布雷西亞市舉辦畫展，由於展出作品涉及嘲諷中國國家主席習近平及中國政府，引來中國駐義大利使館不滿要求取消展覽，但遭到雷西亞市當局拒絕。另外，漫威 電影「尚氣與十環傳奇」被眼尖民眾發現片中出現「8964」數字，再度引爆辱華爭議。

這場名為「中國（不）近了」（China is (not) near）的展覽，13日在義大利北部城市布雷西亞的一家博物館開展，展至明年2月13日。畫作包括「習近平獵殺小熊維尼」等一系列批評中國時政的作品，而這場展覽也將是巴丟草首場國際個展。

據當地媒體報導，中國駐羅馬大使館先前去信給雷西亞市長，稱巴丟草的作品「充滿反中國謊言」，並稱作品「扭曲事實、散播假訊息」，會誤導義大利大眾並「損害中國與義大利的友好關係」。

對此，巴丟草在展覽開幕前向美國有線電視新聞網（CNN）表示，「現在幾乎不可能不冒犯到中國政府，一切都很敏感，一切都有問題。」

布雷西亞副市長卡斯提萊蒂（Laura Castelletti）表示，「我不得不說，我把這封信讀了兩遍，這讓我很驚訝」，稱中方的舉動「侵犯了一個城市的藝術和文化決策」，強調「取消展覽的要求只會引來更多關注」。

另據ETtoday報導，漫威電影「尚氣與十環傳奇」9月初上映以來好評不斷，亞裔英雄的設定讓國外的華人們感到興奮。但該片在中國屢屢在傳出「辱華」爭議，有網友發現片中一幕拍到公車司機的手臂上貼著「8964」的數字名牌，被認為是在暗指天安門事件，再爆辱華爭議。

有網友在PTT「movie版」發文，標題直指「漫威大乳滑！尚氣裡出現8964」，原PO表示：「尚氣裡的公車司機，假摩根費里曼衣服上清楚寫著8964，暗指中共天安門事件，目前消息還沒傳開，鬧大以後，中國影迷們可能要跟未來所有漫威電影說掰掰囉。」

天安門事件發生於1989年6月4日，而片中的「8964」被清楚拍到，引起外界無限聯想，不少網友則表示「以後鍵盤不能有6跟4跟8跟9」、「這彩蛋厲害了」、「漫威也是很敢玩」，但也有人認為「數字而已，不要對號入座」、「漫威跟你什麼仇～你沒事點出來幹嗎」。