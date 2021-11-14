美將領再提「中國威脅」 環時斥炒作

中國外交部發言人汪文斌敦促美方停止渲染「中國威脅論」。（中新社）

「中國 是美國 最大軍事威脅」美軍最高將領，參謀長聯席會議主席密利 (Mark Milley)在演講的時候提到中國威脅論，並稱美軍若不改變作戰方式、作戰原則及研發獲取，將失去主導地位。對此，中國官媒環球時報批評炒作、是「老調重彈」。外交部發言人汪文斌此前也明確表示，美方應停止渲染「中國威脅論」而大肆擴充軍力的把戲。

環球網報導，密利在當地時間12日在杜克大學向該校的學生發表講話，面對有人質疑「中國的威脅到底有多大，美國正在採取什麼措施來應對」時，密利聲稱，美國仍然擁有最好的軍事力量。但他隨後話鋒一轉：「如果美軍不從根本上改變我們的作戰方式、作戰原則及研發獲取，如果不走上更快的道路，那麼我們將失去主導地位。如果發生這種情況，那將非常危險。」

密利宣稱，中國的軍隊已經在徹底改革，正在發展「藍水海軍」（Blue Water Navy），來挑戰美國海軍。同時，他還提到中國在導彈和核能力方面也取得了發展，「美國需要密切關注中國」。

報導指出，針對美方的「中國威脅論」，中國國防部新聞局此前表示，當今世界已經進入和平、發展、合作、共贏的新時代，那種強化針對第三方的軍事同盟體系，完全是冷戰思維的產物，早已不合時宜，早該被掃進歷史的垃圾堆。

國防部新聞局表示，中方積極踐行人類命運共同體理念，反對你輸我贏、贏者通吃的零和博弈觀念；推動構建相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，反對封閉的、以對抗為目的的軍事同盟關係；堅持共同、綜合、合作、可持續的新安全觀，反對單方面排他性的絕對安全。

中國外交部發言人汪文斌此前也明確表示，中方敦促美方充分尊重各國發展正當國防力量的權利，停止藉渲染所謂的「中國威脅論」而大肆擴充軍力的把戲。