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中歐班列暢旺 前10個月運量超越去年

中國新聞組／北京14日電
中國外運股份有限公司四列滿載貨物的中歐班列，日前開通「廣州增城-霍爾果斯-杜伊斯堡」新線路。圖為中歐班列從廣東深圳發出。（中新社）
中國外運股份有限公司四列滿載貨物的中歐班列，日前開通「廣州增城-霍爾果斯-杜伊斯堡」新線路。圖為中歐班列從廣東深圳發出。（中新社）

中歐班列近年來受到國際物流市場青睞，成為重要的國際貿易戰略通道。今年1月至10月，中歐班列開行12605列、運送貨物121.6萬標準箱，同比分別增長26%、33%；開行列數和運量均超2020年全年總量，實現了班列開行數量和貨物發送量雙增長。

中國國家鐵路集團網站指出，中歐班列在10月開行1262列，其中西、中、東三條通道分別開行628列、219列、415列。

國鐵集團積極組織白俄羅斯—波蘭間新口岸以及俄羅斯加里寧格勒—波羅的海鐵海聯運、俄羅斯—烏克蘭—匈牙利、跨里海等新徑路運輸，緩解境外主通道壓力。10月，經新徑路、新通道開行的中歐班列佔比從今年上半年的20%提高至35%。

10月底，來自德國漢堡的電機零件等展品首次搭載中歐班列直抵上海，參展第四屆中國國際進口博覽會。

目前，阿拉山口、滿洲里國境站正在實施散堆裝貨物、集裝箱換裝場擴能改造。改造完成後，中歐班列換裝效率將大幅提升。

臨近新年，商品出口需求增長。鐵路部門為跨境電商和外貿中小微企業量身定制開行中歐班列，為企業交付訂單解燃眉之急。

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