習：擴大對外開放 與各國分享中國發展機遇

大陸國家主席習近平。（美聯社資料照片）

中國 國家主席習近平 12日晚間在北京以視訊方式，出席亞太經合會第廿八次領導人非正式會議。他表示，開放是亞太合作的生命線。「中國將堅定不移擴大對外開放，同世界和亞太各成員分享中國發展機遇」。

據新華社微博，習近平指出，開放是亞太合作的生命線。要堅持開放的地區主義，以2040年布特拉加亞願景為指引，推進區域經濟一體化，早日建成高水平亞太自由貿易區。他表示，經濟技術合作是亞太經合會重要合作領域，應該加大投入力度，確保發展中成員從中受益，為亞太地區發展繁榮持續注入新動力。

今年是中國中國加入亞太經合會30周年。這30年，是中國中國深化改革、擴大開放的30年，也是亞太經濟合作不斷擴展的30年。亞太成為全球最具增長活力和發展潛力的地區，始終位於世界經濟發展前沿，為世界經濟增長和地區人民福祉作出了積極貢獻。

習近平指出，要踐行真正的多邊主義，堅持對話而不對抗、包容而不排他、融合而不脫鉤，堅定維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

他表示，創新是引領世界發展的重要動力。要堅持創新驅動大方向，點燃數位經濟新引擎，讓數位技術的成果惠及更多亞太地區人民。要加強數位基礎設施建設，加快數位轉型，努力彌合「數位鴻溝」，推動數位經濟全面發展。中國中國提出促進數位時代互聯互通倡議，支持加強數位經濟國際合作，已申請加入「數位經濟夥伴關係協定」。

這也是在與美國總統拜登 視訊會晤前，習拜兩人在線上同框。今年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議12日在紐西蘭登場。受新冠疫情影響，仍比照2020年模式採線上舉行。