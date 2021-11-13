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美媒：中國沙漠見美E-3模型 中媒：美塑造中國備戰印象

中國新聞組／北京13日電
美國E-3是世界最先進空中預警機。（取材自維基百科）
美國E-3是世界最先進空中預警機。（取材自維基百科）

日前衛星圖像指中國沙漠中設有模擬導彈轟炸的活動航母模型，美國網站11日稱，利用開源衛星照片發現，中國在測試先進導彈技術的靶場區域內，新增美軍E-3哨兵式全天候空中預警機（AWACS）模型。環球時報旗下微信公眾號「樞密院十號」指出，這是西方向外界塑造「中國正在備戰、準備挑起武裝衝突」的印象。

「動力」 網站報導，8月28日的衛星照片顯示，兩個全尺寸的E-3預警機模型出現在中國西部沙漠綜合武器試驗場的主跑道上，它們很可能模擬中國彈道導彈的打擊目標。 

E-3是以波音707型客機為載體進行改裝，相比美國海軍更小型的E-2系列預警機，E-3的空中指揮能力更強，整個美國空軍也只有31架E-3預警機。這種大型空中指揮平台是巨大的力量倍增器，它們支撐著美軍的戰術空戰策略，並作為關鍵的指揮、控制和監視節點以及戰術空中力量的決策者。

報導稱，這些測試導彈的模型照片大都是由衛星圖像獲得，這組照片是由行星實驗室所公布的衛星圖像發現，全尺寸的E-3預警機模型在一座武器試驗基地旁的飛行跑道上。

針對美媒報導，「樞密院十號」指稱，西方正在通過這一系列所謂「中國模擬打擊美國軍事目標」的靶標，試圖向外界塑造中國正在全力備戰、加緊準備挑起武裝衝突的印象；「樞密院十號」也指美軍模擬打擊他國軍事目標數十年來從來沒有停止過，其三軍的假想敵包括俄羅斯、中國、朝鮮、伊朗等國武裝力量，難道這還不能說明是誰在準備挑起武裝衝突，威脅世界和平嗎？

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