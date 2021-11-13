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關注習近平連任 外媒：中國可能回歸個人崇拜

中國新聞組／北京13日電

中共第十九屆六中全會11日閉幕，會議通過了第三份歷史性決議，鞏固了總書記習近平的政治地位。作為第三位在任內通過此類決議的中國領導人，習近平在黨內的地位已與黨的創始人毛澤東及其繼任者鄧小平不相上下。外媒觀察，第三份歷史性決議鞏固習近平地位，中國可能回歸個人崇拜。在官媒為歷史決議歌功頌德之際，海外更關注習近平連任問題。

法廣在其「要聞分析」專欄，引述中央社社評報導，指「『無我』習近平自我加冕向終身製衝刺」，形容他是拿破崙式加冕。日本產經新聞則指出，會議公報未有提及，有任何人事調整接替習近平國家主席一職，指他將打破中共領導人在「68歲退休」的慣例，進入「不尋常的」長期執政。

據BBC新聞報導，與40年前鄧小平主導的上一份決議批判中共一些錯誤做法不同，已公布的公報未著墨於任何歷史錯誤，而是稱中共過去一百年「書寫了中華民族幾千年歷史上最恢宏的史詩」。

芝加哥大學政治系教授楊大利（Dali L. Yang）說，因為中共本質上是馬克思主義政黨，該體系過去一直強調理論的地位，領導人不能僅是一名政治家，還要是一名理論家。

「習近平之前已經是黨的核心，所以現在地位有了，理論也有了，之前人們不太確定他會不會連任第三屆，現在看來會順水推舟，」楊大利說。

公報還特別提及了香港和台灣問題，稱習近平領導黨中央採取一系列舉措，「推動香港局勢實現由亂到治的重大轉折，為推進依法治港治澳、促進『一國兩制』實踐行穩致遠打下了堅實基礎」。

在台灣問題上，公報稱讚習近平領導黨中央堅決反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權」。

不過，專家們認為，政治仍可能是「出乎意外的」。儘管有證據表明習近平在可預見的未來將維持領導地位，但一切皆有可能發生。 「中國的精英政治是不透明的，所以有很多我們不知道的地方，」

習近平 中共 中國

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