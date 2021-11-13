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中共政策研究室主任：中國式民主 不接受教師爺說教

中國新聞組／北京13日電
中共中央政策研究室主任江金權。（取自中國網）
中共中央政策研究室主任江金權。（取自中國網）

中國官方自2019年起開始構建「全過程民主」概念，強調和西方相比，「中國式民主」是真正的人民民主。中共中央政策研究室主任江金權12日在在中共中央新聞發布會上稱，中國是全方位的民主，習近平率黨走出中國式民主道路，民主不是西方國家的專利，更不能由西方國家自說自話，強調中國絕不接受「教師爺」般頤指氣使地說教。

央視報導，江金權在會上重申，中國的全過程人民民主是「全鏈條、全方位、全覆蓋的民主」，是最廣泛、最真實、最管用的社會主義民主發展全過程人民民主。

據港媒明報報導，江金權指出，十八大以來以習近平為核心的黨中央「堅決抵制西方憲政、多黨輪流執政、三權鼎立政治思潮的侵蝕影響」，走出了一條發展全過程人民民主的民主道路。江金權形容這是習近平總結中國民主政治建設的實踐提出的一個重大命題，「這個命題也寫進了這次全會文件」。

江金權指名批評美國稱，有些西方國家民主呈現空心化亂象。美國將召開民主峰會，企圖重振西方民主，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分列世界，結果只能是越描越黑。對此，中國始終保持清醒頭腦。民主不是用來做擺設的，而是用來解決人民的問題的。

江金權說，孰優孰劣，明眼人一看自明、一看自知。美國將於下月召集所謂民主峰會，企圖重振西方民主，在西方國家民主問題堆積如山的背景下召開這次峰會，簡直是一個莫大的諷刺，目的無非是要打壓他國、分裂世界，把世界劃分成兩個陣營或者多個陣營，結果只能是越描越黑。

他表示，一個國家民主不民主，關鍵在於是不是真正做到了人民當家作主，要看人民有沒有投票權，更要看人民有沒有廣泛的參與權；要看人民在選舉過程中得到了什麼口頭許諾，更要看選舉後這些承諾實現了多少。如果人民只有在投票時被喚醒、投票後就進入了休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主不是真正的民主。

中國 美國 投票

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