中財辦：共富不逼捐 記取大躍進、人民公社教訓

中共中央12日舉行記者會，說明中共十九屆六中全會精神。（取自中國網）

中共 總書記習近平自從提出「共同富裕」後，引爆中國 富豪和企業的緊張。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨談及「共同富裕」時指出，絕不能搞「殺富濟貧」，也不能搞「逼捐」；還罕見提及，要吸取1950年代推動大躍進、人民公社的經驗教訓；另強調中國「一帶一路 」成果，日後將多建民眾看得見、摸得著項目。

中共中央昨天就「19屆六中全會精神」舉行專場記者會，韓文秀在會上作上述表示。他直言，中國人均國內生產總值雖已超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。

「共同富裕」在中國官方先前接連實施多項監管措施下，也讓中國企業界及民間與「劫富濟貧」及1950年代初期推行的「公私合營」產生聯想。

韓文秀表示，中國鼓勵支持企業和企業家積極參與公益慈善事業，但慈善捐贈是自願行為，絕不能搞「殺富濟貧」，也不能搞「逼捐」，因那不符合共同富裕本意，也不能達到共同富裕目的。

韓文秀指出，「共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現。」他還提及，要吸取1950年代推動大躍進、人民公社的經驗教訓，在實現碳達峰、碳中和及推進共同富裕的過程中，都要堅持「穩中求進」。他強調，要推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種方式，最基本的就是要做到合法誠信經營、照章納稅、履行社會責任、善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

此外，面對境外媒體質疑中國推動的「一帶一路」，韓文秀強調「一帶一路」將多建民眾看得見、摸得著項目。他表示，習近平主席提出共建「一帶一路」重大倡議，已有8年時間，實踐充分證明，「一帶一路」已成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。截至2020年，中國與「一帶一路」沿線國家貿易額累計超過9.2兆美元，在沿線國家直接投資累計接近1400億美元。

韓文秀強調，共建「一帶一路」不是中國一家的「獨奏」，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。