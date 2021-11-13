我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會登場前 王毅與布林肯先熱線「要求反台獨」

全美9月440萬人離職 4大原因讓就業市場持續失衡

中財辦：共富不逼捐 記取大躍進、人民公社教訓

中國新聞組／北京13日電
中共中央12日舉行記者會，說明中共十九屆六中全會精神。（取自中國網）
中共中央12日舉行記者會，說明中共十九屆六中全會精神。（取自中國網）

中共總書記習近平自從提出「共同富裕」後，引爆中國富豪和企業的緊張。中共中央財經委員會辦公室副主任韓文秀昨談及「共同富裕」時指出，絕不能搞「殺富濟貧」，也不能搞「逼捐」；還罕見提及，要吸取1950年代推動大躍進、人民公社的經驗教訓；另強調中國「一帶一路」成果，日後將多建民眾看得見、摸得著項目。

中共中央昨天就「19屆六中全會精神」舉行專場記者會，韓文秀在會上作上述表示。他直言，中國人均國內生產總值雖已超過1萬美元，但還沒有達到高收入國家的水平，即使把現在所有的國民收入全部平均分配，也還達不到共同富裕。

「共同富裕」在中國官方先前接連實施多項監管措施下，也讓中國企業界及民間與「劫富濟貧」及1950年代初期推行的「公私合營」產生聯想。

韓文秀表示，中國鼓勵支持企業和企業家積極參與公益慈善事業，但慈善捐贈是自願行為，絕不能搞「殺富濟貧」，也不能搞「逼捐」，因那不符合共同富裕本意，也不能達到共同富裕目的。

韓文秀指出，「共同富裕沒有捷徑，不是變戲法，必須靠14億多中國人民艱苦奮鬥來實現。」他還提及，要吸取1950年代推動大躍進、人民公社的經驗教訓，在實現碳達峰、碳中和及推進共同富裕的過程中，都要堅持「穩中求進」。他強調，要推動共同富裕，需要企業「辦好自己的事」。企業家為共同富裕做貢獻有多種方式，最基本的就是要做到合法誠信經營、照章納稅、履行社會責任、善待員工和客戶，保護勞動者和消費者合法權益，辦好自己的企業，為社會創造財富，這是企業的「本分」，也是為共同富裕做貢獻的「正道」。

此外，面對境外媒體質疑中國推動的「一帶一路」，韓文秀強調「一帶一路」將多建民眾看得見、摸得著項目。他表示，習近平主席提出共建「一帶一路」重大倡議，已有8年時間，實踐充分證明，「一帶一路」已成為當今世界深受歡迎的國際公共產品和國際合作平台。截至2020年，中國與「一帶一路」沿線國家貿易額累計超過9.2兆美元，在沿線國家直接投資累計接近1400億美元。

韓文秀強調，共建「一帶一路」不是中國一家的「獨奏」，而是共建國家的合唱。當前，全球特別是發展中國家基礎設施投資有很大的缺口，歡迎各國參與共建「一帶一路」，對國際上有利於加強互聯互通、實現共同發展的合作倡議持開放態度。

中國 一帶一路 中共

上一則

Delta+入侵大連 大學城封鎖 當地開打「加強針」

下一則

謝霆鋒懸空轉呼啦圈 網讚好強、醫憂模仿風險

延伸閱讀

新聞評論／六中全會為權力加冕：一個人的京華煙雲

新聞評論／六中全會為權力加冕：一個人的京華煙雲
APEC峰會 拜習罕見「同框」

APEC峰會 拜習罕見「同框」
拜登、習近平下周視訊峰會？北京仍不鬆口

拜登、習近平下周視訊峰會？北京仍不鬆口
中共六中閉幕...第3份歷史決議 鞏固習核心

中共六中閉幕...第3份歷史決議 鞏固習核心

熱門新聞

三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16
彭帥（左圖）日前驚爆與張高麗不倫戀。（取材自推特）

研判彭帥「已懷孕遭軟禁」日媒體人：她跟習江權鬥無關

2021-11-07 20:37
數據顯示，海歸學子在中國不再像曾經那樣吃香。此為示意圖。（取材自微信）

百萬留學回中國月薪8000 他們自嘲「海歸廢物」

2021-11-06 10:00
上海孤寡老人過世，百萬房產收歸國有引發風波，圖為案件中的房產外貎。（取材自微信）

上海獨居老人過世 百萬房產將充公 13晚輩出現了…

2021-11-11 11:01
事發涼亭下是懸崖。（取材自封面新聞）

3歲童景區撒尿遭踹 母與路人互毆竟墜深崖

2021-11-04 02:17

超人氣

更多 >
槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪

槍殺鄭少雄18歲兇嫌落網 芝警提控一級謀殺罪
痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美

痛失愛子 鄭少雄母親情緒崩潰 正趕辦簽證來美
影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍

影／驚人行車糾紛…見對方亮武士刀 這位駕駛抄步槍
紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年

紀夢奇命案宣判 兇嫌二級謀殺 監禁28年
華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉

華女球場被打腦震盪 施暴女父親前NBA球員公開道歉