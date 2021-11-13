加記者出書曝關鍵：美官員想重審 孟晚舟才現轉機

華為前財務長孟晚舟搭乘官方安排的包機，於9月25日晚間抵達深圳寶安國際機場。(新華社)

加拿大 一本即將出版新書《兩個邁克：無辜的加拿大俘虜和美中網絡戰爭中的高風險間諜活動》，加媒引述新書稱，其中提到孟案的轉機是美國 司法官員希望重新審查孟晚舟 案。

環球時報引述加拿大通訊社10日報導，該書由卡爾頓大學國際事務教授芬·漢普森和加通社記者邁克·布蘭奇菲爾德所寫，新書中透露，2018年12月，加拿大應美國的要求在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟，並開展引渡程序。 9天後，兩名加拿大人在中國被捕。 2019年11月，加拿大前內閣部長艾倫·洛克率領前外交官、政治家和學者組成的代表團與中國官員會面，討論加中關係。中方人員抨擊加拿大是「美國的走狗」，洛克為加拿大「嚴格遵守法治」進行了有力的辯護。

該書還透露，2021年7月，加拿大前總理馬爾羅尼與中國駐加拿大大使叢培武進行了「尖銳而坦率」的電話交談，建議中方「無條件釋放」兩名加拿大人，稱「這會讓中方獲得全世界的讚譽」。該建議被中方拒絕。

報導稱，最終的轉機出現在美國司法官員希望重新審查孟晚舟案，「雖然美國認為華為的做法是非法的，但人們越來越意識到，其他違反伊朗制裁的銀行和機構並沒有同樣的遭遇」，「一些批評者認為，美國對孟個人提起刑事訴訟，而不是像其他案件那樣通過民事訴訟針對華為，這是史無前例的」。

美國最終在今年9月與孟晚舟一方談判達成協議，允許加拿大放棄對她的引渡程序。9月25日，孟晚舟乘坐中國政府包機回到中國。