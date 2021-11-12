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下周一視訊峰會 習近平料將邀拜登參加北京冬奧

編譯洪毅／綜合11日電
拜登總統(左)和中國國家主席習近平(右)傳已定於11月15日晚間舉行線上峰會，習近平或邀請拜登參加2022北京冬奧。圖為2017年兩人會面。（新華社）
拜登總統(左)和中國國家主席習近平(右)傳已定於11月15日晚間舉行線上峰會，習近平或邀請拜登參加2022北京冬奧。圖為2017年兩人會面。（新華社）

拜登總統暫定於本月15日與中國國家主席習近平舉行視訊峰會；「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)11日引述消息人士報導，習近平可能藉此機會邀請拜登出席明年2月舉行的北京冬季奧運會；在西方國家抵制奧運聲浪不絕於耳之時，讓拜登處於尷尬境地。

兩名西方國家的外交官表示，習近平預計會在下周舉行峰會之際，邀請拜登出席北京冬奧；此舉為奧運會慣例，今年3月時任日本首相菅義偉也曾邀請拜登出席東京奧運，後來由第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)出席。

但是現在，這項邀請可能讓拜登處於微妙境地，因為中共的人權議題，尤其是對新疆維吾爾人處境的關注，讓許多組織呼籲抵制北京冬奧；美國國務院曾直指中共對新疆維吾爾人「大規模拘禁並進行政治洗腦」。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)4月曾暗示抵制北京冬奧的可能性，之後雖收回此立場，不過政治新聞網站Politico引述消息來源報導，在美國與加拿大施壓下，日前在羅馬舉行的20國集團(G20)峰會中讚揚即將舉行冬奧的字句即遭移除。

兩名消息人士也說，目前七大工業國(G7)正考慮進行「外交杯葛」，也就是集體不派政府代表出席冬奧。

鑒於拜登沒有出席東京奧運，再加上當前這種氛圍，拜登出席北京冬奧機率不高，但可能仍會產生一種「不舒服感」，因為若不接受，恐會讓美中關係恐很難融冰；若拜登接受，則背離政府一直以來對「民主、人權」方面的承諾。

消息人士表示，如果西方多國不派政府代表，習近平也可能會以新冠疫情為由不出席。

拜登希望藉由與習近平舉行峰會，緩解兩國緊張關係，但是白宮官員也在近日來為這類期望澆冷水；副發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)8日就說，峰會「並沒有要尋求特別具體的成果」。

來自中國政府高層的消息人士則向「路透」表示，中國並不希望與美國處於對抗境地，而是專注於「積極性的競爭」，就像是一場比誰表現好的高爾夫球賽，而不是一場非要把對方擊倒不可的拳擊賽。

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