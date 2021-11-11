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拜習會前 習：中美處歷史關口 合作是唯一選擇

中國新聞組／北京11日電
中國大陸駐美國大使秦剛在美中關係全國委員年會上，宣讀習近平賀信。（取自大陸駐美使館網站）
中國大陸駐美國大使秦剛在美中關係全國委員年會上，宣讀習近平賀信。（取自大陸駐美使館網站）

拜習線上峰會暫定15日舉行，在會議登場前，習近平與拜登分別向美中關係全國委員會年度晚宴致賀信。習近平指出，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，中方願同美方加強交流合作，共同應對全球性挑戰，妥善管控分歧。此外，習近平將於12日在北京以視頻方式出席APEC會議並發表講話。

新華社報導，中國外交部發言人華春瑩10日宣布，應紐西蘭總理阿德恩邀請，習近平將於12日在北京以視頻方式，出席亞太經合組織（APEC）第28次領導人非正式會議並發表重要講話。習已於11日以預錄視頻方式出席亞太經合組織工商領導人峰會並發表主旨演講。習表示，目前新冠疫情仍在全球蔓延，全球經濟復甦之路艱難曲折，亞太地區不能回到冷戰對立，應發揮引領作用。

另據中國駐美大使館網站消息，美中關係全國委員會2021年度晚宴，9日在紐約舉行，習近平致賀信，由中國駐美大使秦剛宣讀。

習近平指出，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一。中美分別作為最大發展中國家和最大發達國家，以及聯合國安理會常任理事國，能否處理好彼此關係攸關兩國和兩國人民根本利益，攸關世界前途命運。當前，中美關係正處於重要歷史關口，兩國合則兩利、鬥則俱傷，合作是唯一正確選擇。

習近平強調，中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。

習近平 中國 北京

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