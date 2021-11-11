局勢仍緊繃 中印增兵邊境 10年最大規模

中印邊境拉達克（Ladakh）對峙地區。（歐新社）

中印邊境 局勢近來又緊張。根據外電披露，中印雙方同步增強在「拉達克」地區的軍事力量，印軍甚至已部署「大量兵力」並計畫出動「蜂群無人機」作戰系統，以抗衡解放軍 陳兵邊界。

美國華爾街日報日前引述印軍官員稱，中印雙方均向爭議邊境部署數萬名士兵及先進武器裝備；兩軍前線部署規模，已達10年來最高水準。

綜合外電報導，印度 軍方稱，解放軍在「拉達克」地區附近加強了力量。印度陸軍參謀長納拉瓦內誓言，要以同等實力回應中國的基礎設施建設和軍事部署。

印軍在「拉達克」已部署「大量兵力」，還計畫使用「蜂群無人機」作戰系統，以彌補地面偵察設備在海拔4500公尺以上地區無法執行任務的缺陷。印軍方面稱，蜂群無人機將成為「力量倍增器」，因為它可為部隊提供視線之外的能力。

據俄羅斯衛星通訊社報導，印軍進一步指，蜂群無人機可有效地探測敵方的地面活動，並針對敵軍部隊採取行動。利用蜂群無人機與地面部隊協同作戰。印軍可探測到50公里外敵人的移動，並擊中目標。

本月初，印度陸軍在「拉達克」地區東部進行空降演習，以強化在高海拔地區的軍力部署，驗證其快速反應能力。據印度經濟時報分析，考慮到中印軍事對峙情況，印度陸軍決定進行如此大規模演習，模擬從其他戰區調遣部隊到邊境，具有重大意義。該次演習是自去年5月中印兩軍發生對峙以來，印軍在「拉達克」地區東部進行的規模最大的一次武力展示。

10月10日，中印兩軍舉行第13輪軍長級會談，但雙方不歡而散，當時解放軍西部戰區發言人龍紹華表示，印方堅持「不合理也不切實際」的要求，為談判增加了困難。在此之前的9月初，印度陸軍出動直升機和坦克，在拉達克地區進行實彈射擊演習，中印邊境局勢持續高度緊繃。