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美媒：新疆出現第二個美航母標靶 距第一個有300哩

中國新聞組／北京11日電
美媒稱，在中國新疆又發現第二個疑似模擬美軍航母標靶 。（取材自觀察者網）
美媒稱，在中國新疆又發現第二個疑似模擬美軍航母標靶 。（取材自觀察者網）

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導稱，在中國新疆沙漠地區又發現第二個疑似模擬美軍航空母艦的標靶。中國官媒對此引述專家表示，美方極其關注「航母標靶」，代表對中國軍力發展已「感到很焦慮」，有一點動靜就無限放大，這只會加劇這種焦慮並陷入一種惡性循環。

環球時報報導，美國海軍研究協會新聞網站根據Maxar公司的衛星影像報導指出，這個位於新疆的基地內，只有一個航艦標靶，離最近的城鎮有數哩，距離之前在塔克拉瑪干沙漠地區發現較大的飛彈靶場約300哩。兩個基地所發現的標靶輪廓都與美國航空母艦相同。

據報導，新發現的航艦模擬標靶建造日期是在今年6月25日或更早，主要工作在10月完成，目前似乎是剛剛建好。與此前發現的標靶不同的是，這不是等比例標靶，它的長度只有173公尺，約為美國尼米茲級（U.S. Nimitz）航艦的一半，似乎固定在地面上無法移動。這一標靶上的艦島清晰可見，似乎配備更大的雷達反射器。

報導引述一名不願透露姓名的軍事專家認為，美方極其關注「航母標靶」，美媒也從衛星圖像產生這麼多聯想，這表示西方確實對中國軍力發展高度關注，並且已經感到很焦慮。美國看中國有鏡像效應。美國是頭號軍事強國，其在回頭看中國發展的時候，會得出一些其他國家得不出的結論，有一點動靜就無限放大，然後加劇這種焦慮，陷入一種惡性循環。

報導並引述復旦大學國際問題研究院院長吳心伯說，美國媒體一向喜歡拋出這種「中國威脅論」，強化中國作為美國戰略對手甚至敵人的形象。美國與其關注「航母標靶」，不如關注美國政府、軍方在台海、南海如何挑戰中國的安全利益，加劇中美間局勢緊張。

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