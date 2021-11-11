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「數一數有多少軍機？」美發南海演訓帖 中批炫耀文

中國新聞組／北京11日電
美國國防部推文，配上一張從高空俯拍的航母照片，並指出你能數出有多少架飛機嗎？（取材自環球網）
美國國防部推文，配上一張從高空俯拍的航母照片，並指出你能數出有多少架飛機嗎？（取材自環球網）

中美在南海、亞太區域動作頻頻，正當美國會議員訪台，共軍跳腳高調軍演之際，美國國防部官方推特帳號當地時間11月10日發了一條推文，搭配尼米茲級航空母艦卡爾文森號（USS Carl Carl Vinson，CVN 70）在南海正常演訓航行照片，還要大家數看看艦上載了多少軍機。對此，中國官媒「環球網」直批美軍根本是在發「炫耀文」。

美國國防部的推文配了一張從高空俯拍的卡爾文森號照片，文中寫道：「鳥瞰圖。美國海軍卡爾文森號航艦經過南海。你能數出（甲板上）有多少架飛機嗎？」

環球網以「美國國防部發了一張航母在南海的炫耀帖」為題，報導了相關美軍動態。報導中還引述一些網友的看法，對於美國國防部在南海「秀肌肉」、炫耀武力的行為嗤之以鼻。

推文也引來許多網友圍觀和評論，有網友稱，在「卡爾·文森」號甲板上看到有20多架F/A-18，6架F-35C，以及若干架E-2D「鷹眼」預警機、V-22「魚鷹」和艦載直升機等。

有網友評論說：「我在數到26或27架時就數不清了。想想看，只要其中一架（艦載機）的成本，就足夠（製作）PBS兒童節目了。『大鳥』會同意的。」

也有網友認為，美國航母甲板上的飛機「過於老舊」：「（裡面）太多第四代戰鬥機！」還要網友諷刺說：「總結一下75年來美國進行的所有戰爭-享受吧！」

更有網友「不留情面」的說：「一架無人機或者一枚導彈就足以對付這麼多飛機。這艘船很大，但（別忘了）一根針就能刺破氣球。」

和過去美軍航艦部署不同的是，卡爾文森號搭載了一個中隊（12架）的F-35C戰機和CMV-22B旋翼機，這是美軍航空母艦首次攜帶5代機在亞太地區部署。

剛完成重大升級的卡爾文森號，成為首艘可以同時搭載F-35C匿蹤戰機與CMV-22B旋翼機的航艦，它的作戰配備代表著美國海軍未來十年的主力航艦打擊群模式。

美國 國防部 肌肉

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