我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

終結西方化歷史標識 新華社：六中將端2035「中國模式」

中國新聞組／北京10日電
中共十九屆六中全會，將放眼中國成為社會主義現代化強國，因此經濟建設仍是大陸的重心。圖為上海的浦東高樓，展開大陸現代化的發展成果。（新華社）
中共十九屆六中全會，將放眼中國成為社會主義現代化強國，因此經濟建設仍是大陸的重心。圖為上海的浦東高樓，展開大陸現代化的發展成果。（新華社）

中共十九屆六中全會將於11日閉幕，料通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，官媒連日來發出長文凸顯習近平政績，第三份歷史決議現雛形。新華社8日發表「不可逆轉的歷史進程」長文，文末強調2035年中國將實現現代化，終結西方化的歷史標識，被指在向全世界提供所謂的「中國模式」新選擇。

而繼新華社8日發表上萬字長文闡述習近平執政9年來的政績外，人民日報9日發表題為「總書記心中的『國之大者』」，官媒接連為習全力抬轎不言可喻。

人民日報「總書記心中的『國之大者』」文章，開場白就以「歷史的維度，鑄就了格局的宏闊。人心的向背，定義了最大的政治。百年風雲，變了人間。不變的是信仰的追尋，是初心的堅守。」揭開文章序幕。

人民日報並提到，在一篇回憶文章中，習近平同志寫道：「無論我走到哪裡，永遠是黃土地的兒子。」他這樣描述那段艱苦卻受益終生的歲月：「作為一個人民公僕，陝北高原是我的根，因為這裡培養出了我不變的信念：要為人民做實事！」

人民日報也描繪當年習近平在延川插隊時的場景，「當年他在延川插隊時，榆林是全陝西最窮的地方，缺吃少喝，都是湯湯水水過日子。今天，我國已全面建成小康社會。半個世紀左右的光景，榆林面貌煥然一新。」

人民日報更肯定習的作為，文章強調「一百年來，一代又一代中國共產黨人，一曲又一曲氣吞山河的英雄壯歌。崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。」對於心懷「國之大者」的奉獻者、奮鬥者，習近平總書記心懷尊崇、心懷敬意、心懷感念。」

人民日報並以習近平的自我期許當文章結語。習認為「這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱鉅。我將無我，不負人民。我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

此外，回顧新華社8日長文中，也是盡力讚美習政績，幾乎以近半篇幅描述習近平掌權9年間，如何引領中共攻克黨內難題、中美紛爭，以及提升中國在全球的話語權，除著眼於黨國長治久安，更在向全世界提出所謂的「中國模式」，標誌如何從中國之治邁向中國之制。

據台灣媒體「中國時報」報導，新華社8日文中更值得關注的是，文章提及「到2035年，一個人口10多億的東方大國進入現代化行列，徹底改寫人類現代化的世界版圖」；文章稱，這將會終結現代化就是西方化的歷史標識，為整個人類現代化提供全新的選擇。

報導更指出，這一方面表明至2035年，「中國模式」將成為另一種現代化選擇，終結西方資本主義模式獨大，另一方面或許也暗示中共二十大後，習近平在對外事務的雄心目標。習近平今年10月在人大工作會議闡述「全過程人民民主」時就直言，民主不可能千篇一律，各國有權選擇適合自身國情的民主道路，西式民主神話已經破滅。

中國 習近平 中共

上一則

習近平21個月未出訪有原因？ 學者：保六中沒閃失

延伸閱讀

乾脆稱習近平為「宇宙領袖」

乾脆稱習近平為「宇宙領袖」
拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期

拜登和習近平 下周視訊高峰會 美中正敲定日期
六中全會／中國第3份歷史決議 習近平自架光環超鄧趕毛

六中全會／中國第3份歷史決議 習近平自架光環超鄧趕毛
六中全會／20大人事前哨戰 習近平第三任期布局脈絡

六中全會／20大人事前哨戰 習近平第三任期布局脈絡

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排