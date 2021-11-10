終結西方化歷史標識 新華社：六中將端2035「中國模式」

中共十九屆六中全會，將放眼中國成為社會主義現代化強國，因此經濟建設仍是大陸的重心。圖為上海的浦東高樓，展開大陸現代化的發展成果。（新華社）

中共 十九屆六中全會將於11日閉幕，料通過「中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，官媒連日來發出長文凸顯習近平 政績，第三份歷史決議現雛形。新華社8日發表「不可逆轉的歷史進程」長文，文末強調2035年中國 將實現現代化，終結西方化的歷史標識，被指在向全世界提供所謂的「中國模式」新選擇。

而繼新華社8日發表上萬字長文闡述習近平執政9年來的政績外，人民日報9日發表題為「總書記心中的『國之大者』」，官媒接連為習全力抬轎不言可喻。

人民日報「總書記心中的『國之大者』」文章，開場白就以「歷史的維度，鑄就了格局的宏闊。人心的向背，定義了最大的政治。百年風雲，變了人間。不變的是信仰的追尋，是初心的堅守。」揭開文章序幕。

人民日報並提到，在一篇回憶文章中，習近平同志寫道：「無論我走到哪裡，永遠是黃土地的兒子。」他這樣描述那段艱苦卻受益終生的歲月：「作為一個人民公僕，陝北高原是我的根，因為這裡培養出了我不變的信念：要為人民做實事！」

人民日報也描繪當年習近平在延川插隊時的場景，「當年他在延川插隊時，榆林是全陝西最窮的地方，缺吃少喝，都是湯湯水水過日子。今天，我國已全面建成小康社會。半個世紀左右的光景，榆林面貌煥然一新。」

人民日報更肯定習的作為，文章強調「一百年來，一代又一代中國共產黨人，一曲又一曲氣吞山河的英雄壯歌。崇尚英雄才會產生英雄，爭做英雄才能英雄輩出。」對於心懷「國之大者」的奉獻者、奮鬥者，習近平總書記心懷尊崇、心懷敬意、心懷感念。」

人民日報並以習近平的自我期許當文章結語。習認為「這麼大一個國家，責任非常重、工作非常艱鉅。我將無我，不負人民。我願意做到一個『無我』的狀態，為中國的發展奉獻自己。」

此外，回顧新華社8日長文中，也是盡力讚美習政績，幾乎以近半篇幅描述習近平掌權9年間，如何引領中共攻克黨內難題、中美紛爭，以及提升中國在全球的話語權，除著眼於黨國長治久安，更在向全世界提出所謂的「中國模式」，標誌如何從中國之治邁向中國之制。

據台灣媒體「中國時報」報導，新華社8日文中更值得關注的是，文章提及「到2035年，一個人口10多億的東方大國進入現代化行列，徹底改寫人類現代化的世界版圖」；文章稱，這將會終結現代化就是西方化的歷史標識，為整個人類現代化提供全新的選擇。

報導更指出，這一方面表明至2035年，「中國模式」將成為另一種現代化選擇，終結西方資本主義模式獨大，另一方面或許也暗示中共二十大後，習近平在對外事務的雄心目標。習近平今年10月在人大工作會議闡述「全過程人民民主」時就直言，民主不可能千篇一律，各國有權選擇適合自身國情的民主道路，西式民主神話已經破滅。