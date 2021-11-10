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CNN：採用新彈射系統 中003航母擬明年2月下水

中國新聞組／北京10日電
華府智庫CSIS分析衛星影像指出，號稱中國最先進地003型航空母艦，最快明年2月就能下水。（圖取自CSIS官網）
華府智庫CSIS分析衛星影像指出，號稱中國最先進地003型航空母艦，最快明年2月就能下水。（圖取自CSIS官網）

據華盛頓智庫對衛星影像的分析，採用先進技術、性能幾乎可與美國航空母艦媲美的中國新造「003航母」已接近完工，艦上將引進類似美國航母飛機彈射系統的更先進發射技術，可能在明年2月正式下水，並準備正式服役。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，從華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies，CSIS）提供的影像可見，今年10月23日當天，在上海江南造船廠建造的003航母看似已接近完工。

CSIS表示，003航母的主要內外部組件，包括發電系統和電磁彈射系統，似乎都已經或即將完成。分析人士還說，接下來只需安裝一些額外裝備，如雷達和武器系統，這艘航母就能從長江下水。

CSIS在9日發表的評論文章中表示：「根據已知資訊與觀察江南造船廠所見進度，作者群估計，003型航母約將在3至6個月內下水。」

一旦準備就緒，003航母將成為繼「山東艦」後，中國的第2艘國產航母。

專家表示，003航母與姊妹艦遼寧艦（001型）及山東艦（002型）不同，將引進類似美國航母飛機彈射系統的更先進發射技術。

有了新的發射系統，中國將可從003航母上更快速地發射更多種可攜帶更多武器彈藥的飛機。

CSIS中國計畫資深研究員富尼奧爾（Matthew Funiole）表示，003型是中國軍方「首度涉足現代航艦。這是非常關鍵的進展，他們真的很努力打造航空母艦，同時也在不斷拓展自身能力的極限」。

中國 美國 遼寧艦

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