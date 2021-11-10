我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新州36歲華母殺死兒女 7歲女、10月大幼子陳屍車內

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

中企租用達爾文港99年 澳洲擬撤銷合約

中國新聞組／北京10日電
中國嵐橋集團租借澳洲達爾文港。(取材自新華網)
中國嵐橋集團租借澳洲達爾文港。(取材自新華網)

中國嵐橋集團澳洲子公司自2015年年起取得達爾文港租用權後，持續成為澳洲的國安爭議焦點。澳洲繼9月以新的戰略考量為由片面毀棄向法國訂購價值660億美元的柴電潛艦合約後，現在準備撤銷北京租用達爾文港99年的合約。

「澳洲人報」報導，澳洲國防部已經向部長達頓提出評估報告，而報告將會提交給澳洲內閣國家安全委員會。

中國嵐橋集團澳洲子公司自2015年年起取得達爾文港租用權後，輿論多次傳出要求撤銷租用合約的呼聲，嵐橋亦傳出子公司董事總經理休斯辭職消息。

由於嵐橋傳出休斯辭職消息的時間點，正值內閣即將審查嵐橋引發澳洲國安風險期間；因此嵐橋的達爾文港租用權是否即將被撤銷的問題，再次成為澳洲媒體討論焦點。

位於北領地的達爾文港，是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港；由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國陸戰隊輪駐達爾文部隊的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

澳洲人報指出，澳洲內閣國家安全委員會已日漸形成共識，支持撤銷嵐橋的達爾文港租用權，或者至少針對其港務管理工作實施多項管制措施。

另外報導提到，由於美國陸戰隊輪駐達爾文部隊必須使用達爾文港設施，因此對於中資企業持有達爾文港租用權的問題，已引起美國政府關注。

澳洲戰略政策研究所「北澳洲戰略政策中心」主任柯尼指出，由於中資企業持有達爾文港租用權，已導致多個盟國的軍艦不願使用達爾文港，讓澳洲與盟國關係受衝擊。

柯尼又指出，中資企業持有達爾文港的租用權，意味著有關未來港口設施的所有投資計畫，都將會操縱於中資企業手中，澳洲不能接受這種情況。

澳洲 美國 中國

上一則

香港明年電費漲5至7% 食肆叫苦未敢加價

下一則

新冠病患6次復陽 隔離50多天快抓狂 只想出關掙錢

延伸閱讀

星馬11/29將重啟旅遊通道 消息一出 機票價格翻倍

星馬11/29將重啟旅遊通道 消息一出 機票價格翻倍
澳洲無尾熊陷絕種危機 隱形殺手「披衣菌」讓牠們不孕

澳洲無尾熊陷絕種危機 隱形殺手「披衣菌」讓牠們不孕
韓擬自澳洲進口2萬公升尿素 業界憂杯水車薪

韓擬自澳洲進口2萬公升尿素 業界憂杯水車薪
澳洲女萬聖節「吊屍」嚇壞鄰居 警察上門

澳洲女萬聖節「吊屍」嚇壞鄰居 警察上門

熱門新聞

中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
彭帥自爆與張高麗不倫戀。（Getty Images）

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

2021-11-03 11:36
中國國務院副總理張高麗。（中新社）

張高麗1張撲克臉 卻陷彭帥不倫風波 形象反差巨大

2021-11-03 19:55
三人在路邊的互動令網友及路人側目。（視頻截圖）

2男1女路邊又親又抱 牽扯又亂又綠的故事

2021-11-06 10:00
中國工程院院士鍾南山。圖／中新社

中國此波疫情不歇 鍾南山揭2項原因

2021-11-06 11:16

超人氣

更多 >
影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多

影／女友幾乎貼到他身上 貝佐斯貼照「警告」李奧納多
新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內

新州36歲華母涉殺一雙兒女 7歲女兒、10月大幼子陳屍車內
芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺

芝加哥大學24歲亞裔生 於校園遭搶劫槍殺
加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司

加州夫婦見兒「深膚色」一查試管植錯胚胎 崩潰打官司
美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排

美參眾議員搭軍機訪台 台外交部：行程AIT安排