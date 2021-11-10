中企租用達爾文港99年 澳洲擬撤銷合約

中國嵐橋集團租借澳洲達爾文港。(取材自新華網)

中國 嵐橋集團澳洲 子公司自2015年年起取得達爾文港租用權後，持續成為澳洲的國安爭議焦點。澳洲繼9月以新的戰略考量為由片面毀棄向法國訂購價值660億美元的柴電潛艦合約後，現在準備撤銷北京租用達爾文港99年的合約。

「澳洲人報」報導，澳洲國防部已經向部長達頓提出評估報告，而報告將會提交給澳洲內閣國家安全委員會。

中國嵐橋集團澳洲子公司自2015年年起取得達爾文港租用權後，輿論多次傳出要求撤銷租用合約的呼聲，嵐橋亦傳出子公司董事總經理休斯辭職消息。

由於嵐橋傳出休斯辭職消息的時間點，正值內閣即將審查嵐橋引發澳洲國安風險期間；因此嵐橋的達爾文港租用權是否即將被撤銷的問題，再次成為澳洲媒體討論焦點。

位於北領地的達爾文港，是全澳洲最北面和最靠近亞洲的深水港；由於達爾文港於第二次世界大戰曾遭日軍轟炸，再加上當地自2012年起成為美國 陸戰隊輪駐達爾文部隊的派駐地點，因此達爾文港被視為澳洲重要戰略據點。

澳洲人報指出，澳洲內閣國家安全委員會已日漸形成共識，支持撤銷嵐橋的達爾文港租用權，或者至少針對其港務管理工作實施多項管制措施。

另外報導提到，由於美國陸戰隊輪駐達爾文部隊必須使用達爾文港設施，因此對於中資企業持有達爾文港租用權的問題，已引起美國政府關注。

澳洲戰略政策研究所「北澳洲戰略政策中心」主任柯尼指出，由於中資企業持有達爾文港租用權，已導致多個盟國的軍艦不願使用達爾文港，讓澳洲與盟國關係受衝擊。

柯尼又指出，中資企業持有達爾文港的租用權，意味著有關未來港口設施的所有投資計畫，都將會操縱於中資企業手中，澳洲不能接受這種情況。