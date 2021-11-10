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六中新歷史決議 六四「暴亂」定性料不變

中國新聞組／北京10日電
1989年六四天安門事件，北京知識分子在廣場前懸掛標語。(本報資料照片)
1989年六四天安門事件，北京知識分子在廣場前懸掛標語。(本報資料照片)

中共19屆六中全會將通過黨史第3份歷史決議，對1989年六四事件的定性受到注意。中央社引述港媒分析，從中共不久前推出新版簡史來看，新決議對六四事件恐將維持「反革命暴亂」的定性。另有學者指出，20大後習近平正式完成集權目標，統一將會被抬上日程表。

六四事件發生32年來，中共對其定性曾存在搖擺。1989年4月26日人民日報社論對天安門廣場的民主運動定性為「政治動亂」及「反革命暴亂」。事件過後，中共長時間以「政治風波」一詞輕描淡寫帶過。

中共總書記習近平上台後，對六四事件的交替使用了「政治風波」、「動亂」、「反革命暴亂」等形容詞，逐漸回到以往的強硬定性。

港媒分析指出，今年7月1日建黨百年推出的新版「中國共產黨簡史」中，僅用短短一頁敘述六四事件，由此可窺見六中全會將推出的第3份歷史決議，對六四事件的定性。

簡史指出，當時「極少數別有用心的人仍煽動群眾」占據天安門廣場，繼續進行各種非法活動，最終發展成為一場「反革命暴亂」。中央政治局在「鄧小平和其他老一輩革命家堅決有力的支持下，依靠人民，旗幟鮮明地反對動亂」，於6月4日採取果斷措施，一舉平息了北京地區的「反革命暴亂」。

報導指出，六中全會提出的第3次歷史決議代表習近平的10年改革成果，相對毛澤東與鄧小平讓中國「站起來」、「富起來」，習近平則是讓中國「強起來」的人。當習近平在明年秋季的20大後延任，權力定於一尊時，中國在外交、經濟社會、兩岸，都會有新的面目，兩岸關係也將有所不同。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，屆時中國大陸「必然不會只在反獨上著力」，20大後，「統一」將進入中共對台議程表。

習近平曾稱統一是中共的「歷史使命」，近期中國大陸兩岸學界對「統一」的談論愈來愈多，更有大陸學者稱，未來「促統將從言論變成行動」。

中國 中共 六四

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